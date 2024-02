Czym różni się światłowód od tradycyjnego kabla?

Światłowód i kabel internetowy to dwa różne rodzaje połączeń internetowych. Główna różnica między nimi polega na tym, że światłowód wykorzystuje światło do przesyłania danych, a kabel internetowy wykorzystuje impulsy elektryczne. Czym jeszcze różni się światłowód od tradycyjnego Internetu kablowego?











Światłowód i tradycyjny kabel – dwa rozwiązania w telekomunikacji Przez wiele lat, kable miedziane były rozwiązaniem standardowo wykorzystywanym w telekomunikacji. Obecnie, z roku na rok, są coraz częściej wypierane przez światłowody. Trudno się dziwić – światłowód jest w stanie przenosić więcej danych, a dodatkowo robi to szybciej niż drut miedziany. W jaki sposób światłowód przenosi dane, a jak robi to tradycyjny kabel? Światłowód, do przesyłania danych wykorzystuje światło, zazwyczaj w postaci promieniowania laserowego. Składa się z cienkich włókien szklanych lub plastikowych, przez które światło przechodzi, utrzymując wysoką jakość sygnału na dużą odległość. Z kolei tradycyjny kabel internetowy do przesyłania danych wykorzystuje przewody miedziane. Sygnał elektryczny przemieszcza się przez miedź, co może prowadzić do utraty sygnału na dłuższych dystansach. Internet światłowodowy a Internet kablowy – najważniejsze różnice Światłowód i tradycyjny kabel internetowy to dwa różne rodzaje infrastruktury, które służą do przesyłania danych. Jakie są najważniejsze różnice między Internetem światłowodowym, a tradycyjnym Internetem kablowym? Prędkość transmisji danych Światłowód, dostępny również w ofercie TOYA: https://toya.net.pl/internet, oferuje znacznie większe prędkoci niż tradycyjny Internet kablowy. Przepustowość światłowodu może wynosić nawet kilka Tb/s. Odporność na zakłócenia Internet światłowodowy jest odporny na zakłócenia elektromagnetyczne, ponieważ sygnał przesyłany jest w postaci światła. To sprawia, że nie jest podatny na warunki pogodowe czy zakłócenia elektromagnetyczne. Na jakość sygnału internetu kablowego mogą mieć wpływ zarówno zakłócenia elektromagnetyczne, jak i niekorzystne warunki pogodowe. Brak spadków prędkości Korzystanie ze światłowodu jest bardziej komfortowe niż korzystanie z Internetu kablowego. Nie ma znaczenia, ilu domowników korzysta z sieci w tym samym momencie. Dla wszystkich prędkości Internetu będzie jednakowa. Inaczej jest w przypadku tradycyjnego Internetu domowego – duża liczba osób jednocześnie korzystających z sieci, może mieć wpływ na spowolnienie łącza. Większe możliwości Internet światłowodowy nie ma ograniczeń. Korzystając z tego rozwiązania, możesz bez przeszkód oglądać filmy w jakości 4K bez zacinania, grać w gry online bez lagów i szybko przesyłać duże pliki. Zastanawiasz się, którą opcję wybrać: światłowód w domu czy internet kablowy? Sprawdź, czy jesteś w zasięgu światłowodu. Jeśli tak, skorzystaj z tego rozwiązania. Jeśli nie, wybierz internet kablowy o najlepszych, dostępnych parametrach. Zasięg światłowodu cały czas się powiększa. Nawet jeśli dziś, to rozwiązanie nie jest dostępne w Twojej lokalizacji, nie oznacza to, że nie będzie dostępne np. za kilka miesięcy.