Poniedziałek 12 lutego 2024 Usługa streamingu GeForce NOW ma już cztery lata

Autor: Zbyszek | 15:16 Usługa streamingu gier Nvidia GeForce NOW obchodzi właśnie swoje czwarte urodziny. GeForce NOW zapewnia dostęp do wielu tytułów gier, które uruchamiane są na serwerach należących do Nvidia i następnie strumieniowane do graczy. Dzięki temu do uruchomienia wymagających tytułów nie jest wymagane posiadanie wydajnego sprzętu, a jedynie odpowiednio szybkie łącze internetowe. To umożliwia granie w gry z wysoką wydajnością także przez graczy, którzy nie mają komputera do gier, lub korzystają z innych urządzeń takich jak tablety i Chromebooki. Oferta GeForce NOW jest połączona z popularnymi sklepami gier, tym Steam i Epic Games Store.



Obecnie w GeForce NOW dostępne jest ponad 1500 gier. Nvidia oferuje obecnie trzy pakiety dostępu do GeForce NOW - bezpłatny pakiet podstawowy, pozwalający uruchomiać gry w rozdzielczości 720p przy płynności 60 klatek na sekundę, a czas pojedynczej sesji jest ograniczony do 1 godziny. Wymagane jest łącze zapewniające przepustowość minimum 15 Mb/s.



Znacznie więcej oferuje pakiet Priority, który oferuje sesje o czasie do 6 godzin, gry w rozdzielczości 1080p z płynnością 60 klatek na sekundę, możliwie najniższe opóźnienia streamingu oraz dostęp do technologii RTX w grach, które ją obsługują. Cena tego pakietu wynosi obecnie 54 zł (z VAT) miesięcznie, lub 269 zł (z VAT) na pół roku. Wymagane jest łącze zapewniające przepustowość minimum 25 Mb/s.



Najdroższy pakiet Ultimate oferuje gry o płynności 120 klatek na sekundę i rozdzielczości do 4K, renderowane na serwerach z kartami RTX 4080, i czas sesji wynoszący do 8 godzin. Wymagane jest szybkie łącze internetowe (najlepiej około 100 Mb/s), a cena tego pakietu wynosi 109 zł miesięcznie (z VAT) lub 539 zł (z VAT) na 6 miesięcy.

