Poniedziałek 12 lutego 2024 Intel chce zaoferować procesor dla przyszłej genercji Xboxa

Autor: Zbyszek | źródło: Moores Law is Dead | 15:33 Jak informuje znany ze sprawdzających się informacji Moores Law is Dead, Intel zaoferował firmie Microsoft opracowanie i produkcję własnych procesorów dla przyszłej genercji konsol Xbox, które za około 3-4 lata zastąpią obecne Xbox Series X i Xbox Series S. Krzemowy gigant miał poinformować Microsoft, że może zaprojektować dla jego przyszłych konsol procesor na zamówienie, składający się z rdzeni CPU Lunar Lake lub Panther Lake, oraz układu graficznego z architekturą Xe 2. generacji (Battlemage) lub 3. generacji (Celestial). Wybór konkretnej architektury CPU i GPU ma zależeć od terminu, w jakim Microsoft wymagałby rozpoczęcia dostaw tych procesorów do seryjnej produkcji konsol.



Tym samym Intel chce włączyć się do walki z AMD w zakresie dostarczenia procesorów dla kolejnej generacji konsol Xbox. Warto dodać, że procesory Intela znajdowały się w pierwszej generacji konsol Xbox, która zadebiutowała na rynku w 2002 roku i zawierała CPU typy Pentium III oraz GPU Nvidia GeForce 3. W drugiej generacji Xboxa (Xbox 360) zastosowano trójrdzeniowy procesor CPU z architekturą PowerPC oraz GPU Radeon, a kolejne generacje Xboxów (debiutujące w 2013 i 2020 roku) bazowały już na procesorach APU od AMD.

