Ryzen 7 8700G podkręcony do 5,0 GHz na wszystkich rdzeniach

Autor: Zbyszek | źródło: Der8auer | 15:53 Znany overcloker o nicku Der8auer wziął na swój warsztat najnowszy procesor Ryzen 7 8700G. Jest to monolityczny (APU) procesor wytwarzany w litografii 4nm, zoptymalizowany pod kątem niskiego poboru energii i wyposażony w 8 rdzeni ZEN 4, dodatkową jednostkę NPU (Neural Processing Unit) oraz zintegrowany układ graficzny z architekturą RDNA 3 i 12 blokami CU (768 procesorów strumieniowych). Rdzenie CPU mają taktowanie bazowe 4,2 GHz, taktowanie turbo jednowątkowe do 5,1 GHz, a według testów przy pełnym wielowątkowym obciążeniu przyspieszają do 4,7 GHz.



Der8auer zastosował chłodzenie Corsair H150i, dzięki któremu podkręcił wszystkie rdzenie do 5,0 GHz, które pod pełnym obciążeniem osiągały temperaturę około 85 stopni Celsjusza.



Temperaturę obniżyło zdjęcie osłony termicznej - jak się okazało nie jest ona lutowana do rdzenia procesora (jak w modelach Ryzen 7000 z serii Raphael) - w procesorze Ryzen 7 8700G ciepło z układu krzemowego jest odprowadzane do osłony przez pastę termoprzewodzącą.



Po zdjęciu tej osłony oraz pasty i zastosowaniu w ich miejsce padu termoprzewodzącego Thermal Grizzly Kryosheet, temperatura procesora w analogicznym teście obniżyła się o 12-14 stopni Celsjusza. Lepsze efekty dało zastosowanie ciekłego metalu Thermal Grizzly Conductonaut Extreme - po jego zastosowaniu Ryzen 7 8700G uzyskiwał temperaturę niższą o prawie 25 stopni Celsjusza.











