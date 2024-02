Poniedziałek 12 lutego 2024 Pierwsze informacje na temat kart Radeon z architekturą RDNA 4

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 22:33 W sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat kolejnej generacji kart graficznych Radeon z architekturą RDNA 4. Według nich w ramach serii Radeon RX 8000 jako pierwsze na rynku zadebiutują modele ze średniej półki cenowej, oparte o chip krzemowy będący następcą dotychczasowych układów Navi 32 z kart Radeon RX 7800 XT i 7700 XT. Układ, który być może otrzyma nazwę Navi 42 będzie wytwarzany w litografii 4nm od TSMC, a karty graficzne oparte o ten chip mają zaoferować wydajność zbliżoną do dotychczasowych modeli Radeon RX 7900 XT i 7900 XTX, pobierając mniej energii elektrycznej i kosztując o połowę mniej (cena około 400 USD).



Sama architektura RDNA 4 ma skupić się przede wszystkim na poprawie efektywności energetycznej, wydajności na tak zegara, oraz zwiększeniu osiąganych częstotliwości taktowania. Pod tym względem RDNA 4 ma przypominać architekturę RDNA 1, która zadebiutowała wraz z kartami Radeon RX 5700 XT oferującymi wydajność podobną do poprzednich flagowych kart Radeon VII pomimo posiadania układu krzemowego Navi 10 z mniejszą liczbą tranzystorów (10,3 mld) niż chip Vega 20 (13,2 mld tranzystorów) z kart Radeon VII.



Innymi słowami RDNA 4 będzie prawdopodobnie odchudzoną i ulepszoną wersją architektury RDNA 3. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy AMD planuje również opracowanie "dużych" układów krzemowych z serii RDNA 4, które byłyby adresowane do kart z wyższej półki cenowej przeznaczanych do konkurowania z przyszłymi kartami GeForce RTX 5080 i RTX 5090 od Nvidia.

