Poniedziałek 12 lutego 2024 Hama proponuje dwie ładowarki mini o mocy 20 i 30 W

Autor: Adam | 15:40 Portfolio marki wzbogaciło się o dwie kompaktowe i wieloportowe ładowarki do gadżetów mobilnych, każda z dwoma złączami: USB-A i USB typu C. Dzięki technologiom Qualcomm Quick Charge 3.0 i Power Delivery ładowanie przebiega sprawnie i bezpiecznie. Obie są prostokątne i zostały utrzymane w białej kolorystyce. Ich wymiary wynoszą 3,4 x 2,9 x 3,5 cm, tak więc nazwa mini zdecydowanie nie jest na wyrost. Każda z nich jest wyposażona w dwa złącza: oznaczone kolorem pomarańczowym USB-A i obustronne zielone USB-C. W ten sposób udało się zminimalizować ryzyko pomylenia portów i ich przypadkowego wyłamania. Obecność dwóch gniazd przekłada się też w prosty sposób na możliwość ładowania dwóch urządzeń jednocześnie.



Nie mogło tutaj też zabraknąć dwóch technologii, przyspieszających i usprawniających sam proces zasilania energią smartfona, tableta, kontrolera do gier czy czytnika e-Booków - Qualcomm Quick Charge 3.0 i Power Delivery (PD). Qualcomm Quick Charge 3.0 umożliwia nawet czterokrotnie szybsze ładowanie w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Natomiast Power Delivery pozwala na naładowanie sprzętu nawet do 5 razy szybciej. W tym przypadku inteligentny zestaw chipów automatycznie rozpoznaje ładowane urządzenie i dobiera odpowiednie napięcie prądu, zapewnia też wyjątkowo szybkie zasilanie energią (Turbo Fast Charge). W procesie ładowania zabezpiecza ładowarkę, podłączone urządzenie i użytkownika. W efekcie możemy zapomnieć o zagrożeniach, związanych z nadmiernym naładowaniem, przepięciem i zwarciem, a w związku z tym z uszkodzeniem akumulatora urządzenia docelowego.



Sugerowane ceny detaliczne obu ładowarek? Ta o mocy 20 W kosztuje 69,90 zł, zaś w przypadku jej odpowiedniczki o mocy 30 W musimy być przygotowani na wydatek rzędu 89,90 zł.

