Poniedziałek 19 lutego 2024 Cena akcji Nvidia może wkrótce przekroczyć 1000 dolarów

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:34 Ceny akcji Nvidia rosną nieprzerwanie od kilkunastu miesięcy, i na ten moment wydaje się, że trend ten nie ulegnie zmianie w następnych kwartałach. Jesienią 2021 roku na fali dużego zapotrzebowania na karty graficzne do kopania kryptowalut ceny akcji Nvidia przekroczyły chwilowo 300 dolarów za sztukę , a następnie pod koniec 2022 roku spadły do około 130 dolarów za sztukę z powodu spadku zapotrzebowania na podzespoły komputerowe. Od tego czasu ceny akcji Nvidia nieprzerwanie rosną, za co odpowiada trwający obecnie boom na układy GPU do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją, które Nvidia sprzedaje po bardzo wysokich cenach, notując rekordowe wyniki finansowe. W efekcie ceny akcji Nvidia przebiły ostatnio poziom 700 dolarów za sztukę, wzrastając od 1 stycznia o prawie 50 procent.



Analitycy twierdzą, że to nie koniec, i jeszcze w tym roku cena akcji Nvidia przekroczy poziom 1000 dolarów za sztukę, na co wpływ będzie miała premiera architektury Blackwell oraz kolejnych nowych akceleratorów obliczeniowych do zadań związanych ze sztuczną inteligencją.



Powody do zadowolenia z pewnością ma Jensen Huang, współzałożyciel a obecnie prezes i dyrektor generalny Nvidia. Jego firma prawdopodobnie notuje właśnie złoty okres w swojej historii.

