Poniedziałek 12 lutego 2024 Przestrzeń dla najbardziej wymagających - wybierz dysk zewnętrzny 4TB marki Samsung

Autor: materiały partnera | 19:22 Cztery terabajty przestrzeni dyskowej pozwalają na wiele zastosowań. Zapełnij część nośnika danymi z pracy, a resztę miejsca przeznacz dla swoich prywatnych plików. Wykorzystaj 4TB do rozszerzenia pamięci konsoli lub pracy z profesjonalnymi kamerami. Możliwości jest wiele – sprawdź dysk zewnętrzny 4TB Samsung T9.











Dysk SSD zewnętrzny 4TB do wszechstronnego użytku



Dysk o pojemności 4TB* oferuje ogromne możliwości. Jeśli pracujesz z plikami wideo, zyskujesz ogromną przestrzeń do zapisywania filmów bezpośrednio na dysk z poziomu wysokiej jakości kamer filmowych**. Jednocześnie materiał na nośniku jest gotowy od razu do postprodukcji. Wystarczy, że podłączysz Samsung T9 np. do komputera, na którym pracujesz.



Wykorzystaj dysk SSD zewnętrzny 4TB również do codziennych zastosowań – przenoś tysiące zdjęć i filmów ze swoich wyjazdów oraz innych ważnych chwil uwiecznionych smartfonem lub aparatem. Stwórz na dysku bibliotekę multimedialną z ulubioną muzyką oraz filmami lub rozszerz pamięć na gry dla swojej konsoli**.



* 1 GB = 1.000.000.000 bajtów, 1 TB = 1.000.000.000 000.bajtów. Komputer może pokazywać niższą pojemność ze względu na zastosowanie innego standardu pomiaru.



** Kompatybilność zależy od urządzenia głównego. Niektóre systemy operacyjne mogą wymagać ponownego sformatowania dysku T9. Ponadto, model T9 jest wstecznie kompatybilny ze standardami USB 3.2, USB 3.1, USB 3.0 i USB 2.0.



Dysk twardy 4TB zewnętrzny – pojemność idzie w parze z wydajnością



Postaw na dysk, który oferuje jednocześnie dużą pojemność użytkową oraz wysokie parametry wydajnościowe. Samsung opracował model T9, który osiąga sekwencyjną prędkość zapisu oraz odczytu danych na poziomie 2000 MB/s***. Nośnik został wyposażony w protokół protokół NVMe™ oraz interfejs USB 3.2 Gen 2x2. Ponadto, producent zastosował specjalną osłonę termiczną, dzięki której dysk T9 spełnia wymogi międzynarodowej normy bezpieczeństwa IEC 62368-1****. W praktyce osłona minimalizuje spadki wydajności wywoływane przez przegrzanie.



*** Wydajność zależy od konfiguracji urządzenia głównego. By osiągnąć maksymalną prędkość sekwencyjnego odczytu i zapisu wynoszącą nawet 2.000 MB/s, urządzenie główne i kable połączeniowe muszą być zgodne ze standardem USB 3.2 Gen 2x2 i musi być włączony tryb UASP. ** Konfiguracja systemu testowego: laptop ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI, procesor Intel i9-10900K @ 3,70 GHz, 3.696 MHz, 10 rdzeni, 20 procesorów logicznych / DDR4 8 GB częstotliwość DRAM 1.132,3 MHz / Win 11 Pro



**** W kontrolowanych warunkach (tj. podczas wewnętrznego testu jakości zarządzania ciepłem i bezpieczeństwa, zgodnie z normą IEC 62368-1), dysk T9 utrzymuje temperaturę powierzchniową poniżej 60°C.



Artykuł powstał w ramach płatnej współpracy z Samsung Electronics Polska.

