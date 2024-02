Poniedziałek 19 lutego 2024 Rekordowe wyniki finansowe Nvidia w ostatnim kwartale i roku

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 23:55 Nvidia podała wyniki finansowe za zakończony 28 stycznia 2024 roku ostatni kwartał fiskalny, oraz cały 2023 rok fiskalny trwający od 29 stycznia 2023 do 28 stycznia 2024. W minionym roku fiskalnym przychody firmy były rekordowe i aż o 126 procent wyższe niż w poprzednik roku fiskalnym. Wyniosły one 60,92 mld USD, w porównaniu do 26,97 mld USD przed rokiem, a także pierwszy raz w historii były wyższe od rocznych przychodów Intela w takim samym okresie. Zysk netto wzrósł natomiast o prawie 7-razy, z 4,368 mld USD we wcześniejszym roku fiskalnym do 29,76 mld USD w zakończonym właśnie roku fiskalnym. Wysokie przychody i zyski to zasługa oczywiście sprzedaży GPU dla centrów danych po bardzo wysokich cenach.



Biorąc pod uwagę tylko ostatni kwartał, przychód wyniósł 22,1 mld USD, i był o 22 procent wyższy niż we wcześniejszym kwartale (wówczas 18,12 mld USD),oraz o 265 procent wyższy niż w tym samym kwartale przed rokiem (6,05 mld USD). Zysk netto w minionym kwartale wyniósł natomiast 12,28 mld USD, względem 9,24 mld USD we wcześniejszym kwartale i 1,41 mld USD w tym samym kwartale rok temu. Tym samym był prawie 8-krotnie wyższy niż w tym samym kwartale rok wcześniej.



Jeśli chodzi o poszczególne działy Nvidia, to dział Gaming, dostarczający karty graficzne dla komputerów stacjonarnych i przenośnych, uzyskał w ostatnim kwartale fiskalnym przychód w wysokości 10,4 mld USD, o 15 procent wyższy niż w poprzednim roku fiskalnym.



Dział Data Center, dostarczający GPU do zastosowań serwerowych (np. Nvidia H100), urządzenia sieciowe Mellanox i inne takie jak stacje NVIDIA DGX i karty DPU Bluefield, uzyskał w ostatnim roku rekordowy przychód 47,5 mld USD, tj ponad trzykrotnie wyższy niż w poprzednim roku fiskalnym (wówczas 15,1 mld USD).



Dział Professional Visualization dostarczający rozwiązania do ścian wizyjnych, wizualizacji 3D, i oprogramowanie Omniverse, uzyskał w minionym roku fiskalnym przychód 1,6 mld USD, nieznacznie wyższy niż w poprzednim roku (wówczas 1,54 mld USD), a dział Automotive dostarczający chipy do samochodów, uzyskał przychód 1,1 mld USD, o 21 procent wyższy niż w poprzednim roku fiskalnym (0,91 mld USD).





W aktualnym 1. kwartale fiskalnym, który rozpoczął się 29 stycznia i potrwa prawie do końca kwietnia, Nvidia spodziewa się przychodu w wysokości około 24 mld USD, a w całym bieżącym roku fiskalnym jej przychód może wynieść około 100 miliardów dolarów.





