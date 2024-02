Poniedziałek 19 lutego 2024 Intel zapowiada litografie 14A, 14A-E oraz 18A-P i trzy nowe wersje Intel 3

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:49 Intel przedstawił swoje najnowsze plany dotyczące rozwoju i premier kolejnych procesów litograficznych. Jest to pierwsza aktualizacja planów Intela od ponad dwóch lat, a nowy harmonogram sięga teraz o 3 lata dłużej, do końca 2027 roku. W okresie tym firma zamierza udoskonalać swoją litografię Intel 3, poprzez wprowadzanie jej kolejnych wariantów o nazwie 3-T, 3-E i 3-PT. Proces litograficzny Intel 3-T ma być lepiej zoptymalizowany do stosowania techniki Foveros Direct 3D i pojawi się jeszcze w tym roku, a w 2025 i 2026 roku zadebiutować mają litografie Intel 3-E (zoptymalizowana pod kątem niższych kosztów produkcji) i Intel 3-PT zoptymalizowana pod kątem wyższej wydajności tranzystorów.



Także litografia 18A doczeka się ulepszonej wersji o wyższej wydajności tranzystorów, w postaci litografii o nazwie Intel 18A-P.



W 2027 roku zadebiutować ma natomiast całkowicie nowa litografia Intel 14A, oraz jej modyfikacja Intel 14A-E. Układy krzemowe w tych litografiach będą w całości wytrawiane (wszystkie warstwy połączeń) z użyciem maszyn EUV drugiej generacji (tzw. High-NA EUV). Wiadomo, że część z tych procesów litograficznych Intel będzie udostępniał dla firm trzecich w ramach usług produkcji układów scalonych na zamówienie (tzw. Intel Foundry Services).



Intel zamierza też wspólnie TowerSemiconductor opracować litografię 65nm przeznaczoną dla układów analogowych i MEMS, natomiast we współpracy z UMC (United Microelectronics Corporation), opracowana zostanie litografia Intel 12, przeznaczona dla przemysowych układów scalonych.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.