Poniedziałek 19 lutego 2024 SK Hynix: brakuje pamięci HBM, zamówienia na rok 2024 są wyprzedane

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:42 Kitae Kim, wiceprezes firmy SK Hynix poinformował o trudnej sytuacji na rynku pamięci HBM (High Bandwitch Memory). Pamięci HBM są zbudowane z kilku nałożonych na siebie warstw - najczęściej od 4 do 8 warstw pamięci DRAM połączonych ze sobą technologią TSV (Through Silicon Via). W porównaniu do klasycznych pamięci GDDR, pamięci HBM zapewniają większą pojemność i bardzo wysoką przepustowość - osiem kostek pamięci HBM3 może mieć pojemność 96-192 GB i przepustowość około 5 TB/s - dla uzyskania podobnych parametrów potrzeba kilkadziesiąt kostek GDDR6. Z tego też powodu pamięci HBM znajdują zastosowanie przede wszystkim w najbardziej wydajnych na ryku GPU obliczeniowych przeznaczonych do serwerów, takich jak Nvidia A100 i H100 czy AMD Mi300X.



Problem w tym, że z uwagi na boom na tzw. sztuczną inteligencję, producenci takich GPU otrzymują bardzo duże zamówienia. To drenuje też zapasy pamięci HBM i powoduje ich braki.



Według wiceprezesa firmy SK Hynix, obecnie złożone zamówienia na pamięci HBM jego firmy są tak duże, że wyprzedana została już cała produkcja pamięci HBM planowana przez firmę w 2024 roku. W przypadku nowych obecnie składanych zamówień na pamięci HBM firma SK Hynix proponuje ich dostawę dopiero w 2025 roku.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.