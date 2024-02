Poniedziałek 19 lutego 2024 AMD: globalna dostępność Radeon RX 7900 GRE, niższa cena 7700 XT

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:58 Latem 2023 roku firma AMD ogłosiła premierę karty graficznej Radeon 7900 GRE z architekturą RDNA 3. Niestety karta od dnia premiery była dostępna w wersjach pudełkowych wyłącznie w Chinach, a w Europie i USA tylko w gotowych zestawach komputerowych. To zaczęło zmieniać się jesienią, kiedy Radeon 7900 GRE w edycji pudełkowej pojawił się również w Europie, ale w bardzo ograniczonej ilości. Teraz firma AMD poinformowała, że produkcja kart została znacząco zwiększona, i ogłosiła ich szeroką globalną dostępność. Innymi słowy zakup kart Radeon 7900 GRE w wersji pudełkowej powinien być teraz możliwy z łatwością w różnych krajach, w tym w Polsce.



Radeon RX 7900 GRE debiutował w cenie 649 USD, ale w styczniu cena tej karty została obniżona do 549 USD. AMD obecnie reklamuje ten model jako konkurenta dla karty GeForce RTX 4070, która ma ma taką samą sugerowaną cenę, ale dysponuje 4GB mniej pamięci i oferuje zauważalnie (około 15 procent) niższą wydajność niż Radeon RX 7900 GRE .



Jednocześnie firma AMD poinformowała o obniżeniu sugerowanej ceny kart Radeon RX 7700 XT z 449 USD do 419 USD - bez zmian pozostaje rekomendowana cena kart Radeon RX 7800 XT, która wynosi 499 USD.



Na koniec przypomnijmy, że Radeon RX 7900 GRE to mniej wydajna i tańsza wersja modelu Radeon RX 7900 XT - karta jest wyposażona w chip Navi 31 LE z aktywnymi 80 blokami CU (5120 procesorów strumieniowych) oraz 16 GB pamięci GDDR6 18 Gbps z 256-bitową magistralą (aktywne 4 z 6 chipów MCD, przepustowość 576 GB/s). Radeon 7900 GRE oferuje wydajność o około 15-20 procent niższą niż Radeon RX 7900 XT, i podobną do kart Radeon RX 6900 XT i 6950 XT poprzedniej generacji.







