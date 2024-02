Środa 28 lutego 2024 Intel chce w 2028 roku produkować chipy w litografi 1nm

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 20:47 (2) W ostatni weekend Intel zorganizował dla mediów konferencję poświęconą rozwojowi działu Intel Foundry Services, czyli usług dedykowanych dla innych producentów umożliwiających zamówienie produkcji układów scalonych w fabrykach Intela. W jej trakcie przedstawiono zaktualizowane plany dotyczące rozwoju przyszłych litografii oraz poziomów produkcji układów scalonych w poszczególnych procesach litograficznych w ciągu najbliższych 5 lat. Z planów tych wynika, że do początku 2026 roku wiodącą litografią, o najwyższym poziomie produkcji będzie Intel 7. Przez najbliższe dwa lata Intel będzie też oferował litografie "Intel 4" i "Intel 3" oraz równolegle bardziej nowoczesne litografie 20A i 18A z tranzystorami GaaFET.



W 2026 roku poziom produkcji układów scalonych w litografiach 20A i 18A będzie około dwukrotnie wyższy niż w litografiach "Intel 4" i "Intel 3" - ostatnie dwie z wymienionych litografii w krótszej perspektywie czasowej wydają się być dla Intela procesami przejściowymi pomiędzy "Intel 7" a litografiami 20A i 18A. Inaczej jest w dłuższej perspektywie czasowej - w 2028 roku poziom produkcji chipów w litografiach "Intel 4" i "Intel 3" ma być znacznie wyższy niż w 2026 roku, i litografie te zaczną wtedy powoli wypierać starszy proces litograficzny "Intel 7".



W 2026 roku Intel zamierza też rozpocząć wytwarzanie pierwszych układów scalonych w litografii 14A, przy użyciu wyłącznie maszyn EUV drugiej generacji (tzw. High-NA EUV). Prawdopodobnie początkowo będzie to produkcja testowa, i faktycznego zastosowania tej litografii w sprzedawanych procesorach można spodziewać się najwcześniej w 2027 roku.



Dwa lata później, w 2028 roku gotowy ma być proces litograficzny Intel 10A (czyli inaczej 1nm) - także w tym przypadku produkcja początkowa produkcja chipów będzie tylko produkcją testową, służącą dalszemu udoskonalaniu tej litografii - podobnie jak w 2023 roku trwała testowa produkcja w litografiach "Intel 4", "Intel 3" oraz 20A i 18A.



Strategia Intela zakłada też dłuższe utrzymywanie w stanie operacyjnym fabryk i linii produkcyjnych produkujących układy scalone w starszych procesach litograficznych - a nie tak jak dawniej - szybkie wygaszanie produkcji w danej litografii po 3-4 latach od jej debiutu. Dzięki temu Intel ma za cztery lata dysponować mocami produkcyjnymi większymi o około 50 procent niż obecnie - oferując klientom szeroki wybór litografii - od Intel 7, poprzez Intel 3 i 4 po Intel 20A, 18A, 14A i nawet Intel 10A.





Obecny na konferencji prezes Intela Pat Gelsinger stwierdził, że celem Intela jest uzyskanie w 2030 roku podobnego poziomu zamówień na wytarzanie układów scalonych do tajwańskiej firmy TSMC i krótko po 2030 roku konkurowanie z TSMC o miano największego na świecie producenta układów scalonych na zamówienie firm trzecich.





K O M E N T A R Z E

Intel (autor: Conan Barbarian | data: 28/02/24 | godz.: 21:56 )

Czas już wysłać byłych marketingowców AMD gdzieś dalej. Może do Apple?



a ja twierdzę (autor: Shark20 | data: 28/02/24 | godz.: 22:01 )

że może im się udać. 3 lata temu wrócił tam jako prezes człowiek będący do 2009 roku dyrektorem technicznym, i pamiętający jak Intel działał dawniej. Skończył z głupim gadaniem poprzednika, że produkcja układów scalonych i procesorów nie musi być najważniejsza, bo można zarabiać na czymkolwiek innym.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.