Środa 28 lutego 2024 Intel wskrzesza markę Altera i wydziela dział Programmable Solutions Group

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:37 Pod koniec 2015 roku Intel sfinalizował zakup firmy Altera, specjalizującej się w twrzeniu programowalnych procesorów typu FPGA. Krzemowy gigant wydał na zakup tego przedsiębiorstwa 16,7 mld dolarów, i środki te faktycznie nigdy się mu nie zwróciły się. Krótko po zakupie Altera została działem Programmable Solutions Group Intela, a w poszczególnych latach począwszy od 2016 roku przychody ze sprzedaży procesorów FPGA wynosiły około 2 miliardy dolarów, uzyskując do 2023 roku łączny poziom około 16 mld dolarów. Jednak z uwagi na koszty operacyjne zysk netto z działalności Programmable Solutions Group był znacznie niższy i nadal nie zrównoważył kosztów zakupu Altery. Teraz Intel uznał, że czas na zmiany.



Szef Intel postanowił o wydzieleniu działu Programmable Solutions Group do odrębnej pod względem prawnym firmy z własnym zarządem, oraz o wskrzeszeniu marki Altera. Nowe procesory typu FPGA z serii Agilex będą otrzymywać nazwę Altera. Sama spółka mimo iż zostanie częściowo zależna od Intela, to jednak ma zyskać dużo większą swobodę i decyzyjność w dziedzinie dalszego rozwoju swoich produktów. Na ten moment 100% praw własności Altera wciąż będzie posiadał Intel, z wydzielenie wchłoniętej 9 lat temu firmy do osobnego podmiotu prawnego powinno ułatwić ewentualną odsprzedaż.

