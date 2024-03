Czwartek 7 marca 2024 Core i9-14900KS zadebiutuje w przyszłym tygodniu

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:34 W przyszłym tygodniu zadebiutuje nowy flagowy procesor Intela. Będzie to Core i9-14900KS, czyli limitowana i selekcjonowna wersja Core i9-14900K, z taktowaniem zwiększonym o 200 MHz i maksymalnym taktowaniem turbo dla jednego rdzenia wynoszącym 6,2 GHz. Nowy procesor będzie dostępny w ograniczonych ilościach, w cenie około 750 USD, i będzie przeznaczony dla entuzjastów raczej nie zwracających szczególnej uwagi na cenę. Będzie to także prawdopodobnie procesor o najwyższej częstotliwości taktowania jaki kiedykolwiek został wyprodukowany w litografii Intel 7.



O tym, że taktowanie do 6,2 GHz uzyskiwane jest przez naprawdę niewielką liczbę egzemplarzy produkowanych procesorów Raptor Lake-S świadczy to, że Core i9-14900KS zadebiutuje pół roku po Core i9-14900K. W przypadku poprzedniego modelu - Core i9-13900KS (taktowanie do 6,0 GHz), jego premiera miała miejsce trzy miesiące po debiucie Core i9-13900K (taktowanie do 5,8 GHz). Tym razem Intel potrzebował więc dwukrotnie więcej czasu, aby wyselekcjonować wystarczającą liczbę egzemplarzy procesorów mogących pracować z parametrami modelu Core i9-14900KS.

