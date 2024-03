Czwartek 7 marca 2024 Zatwierdzo końcową specyfikację pamięci GDDR7

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:35 Organizacja JEDEC (Joint Electronic Devices Engineering Council) zajmująca się standaryzacją pamięci poinformowała o zatwierdzeniu końcowej specyfikacji dla pamięci graficznych następnej generacji, czyli GDDR7. Nowe pamięci mają trafić do masowej produkcji w drugiej połowie tego roku, i zostaną wykorzystane w pierwszych kartach graficznych pod koniec tego roku. Względem dotychczasowych kostek GDDR6 pamięci GDDR7 zaoferują efektywną przepustowość zwiększoną o co najmniej 50 procent. Zwiększenie efektywnej przepustowości wynika z zastosowania metody kodowania PAM-3.



Duży wkład w prace nad pamięciami GDDR7 miały firmy Micron i Nvidia oraz Samsung. Pierwsi dwaj producenci wcześniej opracowali pamięci GDDR6 z modulacją PAM-4, nazywane też jako GDDR6X, a teraz wnieśli wkład doświadczeń w zastosowanie modulacji PAM-3. Samsung opracował kilka rozwiązań technicznych, które umożliwiają dalsze zwiększenie fizycznej częstotliwości taktowania kostek - dzięki czemu pamięci GDDR7 będą mogły uzyskiwać nieco wyższe taktowanie niż kostki GDDR6 produkowane w tej samej litografii. Samsung już wcześniej zapowiedział, że zaoferuje pamięci GDDR7 o efektywnej szybkości 37 Gbps, co oznacza uzyskanie taktowania o takim poziomie, jakim miałby pamięci GDDR6 24,66 Gbps.

