Czwartek 7 marca 2024 Intel i AMD poprowadzą prezentacje otwierające targi Computex 2024

Autor: Zbyszek | źródło: Intel, AMD | 18:49 Odbywające się co roku na początku czerwca targi Computex to (oprócz styczniowych CES) największe na świecie targi związane z branżą komputerową, multimedialną i elektroniczną. Niejednokrotnie w ich trakcie mają miejsce bardzo ważne prezentacje lub nawet oficjalne premiery nowych produktów. Zaplanowane na ten rok targi Computex odbędą się w dniach 4-7 czerwca w Taipei na Tajwanie, a częściowo też w formie online. W tegorocznych targach udział weźmie około 1500 producentów i developerów, a główna tematyka ma być poświęcona sztucznej Inteligencji.



Firmy AMD i Intel poinformowały już, że pierwszego dnia Computex 2024 będą mieć swoje prezentacje w najważniejszym, pierwszym bloku prezentacji, po którym następuje rozpoczęcie targów.



Szacuje się, że obaj producenci zaprezentują kolejne generacje swoich produktów - w przypadku AMD będą to konsumenckie i serwerowe procesory z architekturą ZEN 5 oraz przyszłe akceleratory obliczeniowe z rodziny Instinct oparte na architekturze CDNA kolejnej generacji. Intel pokazać może również przyszłe procesory dla serwerów i komputerów osobistych, a być może zaskoczy publiczność także czymś nieoczekiwanym.

