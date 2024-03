Czwartek 7 marca 2024 Intel będzie produkował układy scalone dla armii i służb USA

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 21:52 (3) Jak informuje Bloomberg, Intel wkrótce otrzyma od rządu zamówienie na produkcję zaawansowanych półprzewodników na potrzeby programów wojskowych i wywiadowczych. Umowa z Intelem ma zostać zawarta jeszcze w tym miesiącu na okres 3 lat, a w jej ramach najważniejsze dla armii i służb USA procesory będą wytwarzane w fabrykach Intela przez jego dział Intel Foundry Services. Poza nadchodzącymi zamówieniami Intel ma też otrzymać dodatkowe wsparcie w wysokości 3,5 miliarda dolarów na rozwój swoich fabryk.



Fundusze będą pochodzić z projektu „Bezpieczna enklawa ”, powiązanego z szerszą transzą funduszy w ramach amerykańskiej ustawy CHIPS.

K O M E N T A R Z E

... dla armii i służb USA (autor: Conan Barbarian | data: 8/03/24 | godz.: 19:23 )

No tak, gdyż cały górny sektor IT już tylko z AMD rozmawia.



Za 10 lat: "AMD będzie produkować układy scalone dla armii i służb ChRL".



Conan Barbarian (autor: Markizy | data: 8/03/24 | godz.: 21:40 )

ciekawe gdzie to amd ma swoje fabryki do produkcji mikroprocesorów?



Po drugie może chodzić tutaj o wyspecjalizowane układy nie dostępne w ogóle na rynku wiec nic tutaj dziwnego. Ponadto nie zawsze priorytetem jest wydajność a możliwość monitorowania całości procesu.



@02 (autor: Markizy | data: 8/03/24 | godz.: 21:41 )

uzupełniając intel ma dużo bogatsze portfolio układów niż AMD.



