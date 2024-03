Czwartek 7 marca 2024 Jaki serwis telefonów warto wybrać?

Autor: materiały partnera | 18:03 Każdemu od czasu do czasu przyda się serwis telefonów. Naprawa smartfona powinna być zlecana sprawdzonym firmom, które mają wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług tego rodzaju. Przykładem może być naprawa rozbitego wyświetlacza w najnowszych iPhone-ach z użyciem technik laserowych. W artykule wyjaśniamy, jaki serwis telefonów warto wybrać i ile kosztuje między innymi wymiana rozbitego wyświetlacza lub wymiana ekranu iPhone.













W dzisiejszych czasach prawie każdy może potrzebować naprawy telefonu. Profesjonalny serwis telefonów Prestige GSM oferuje usługi takie jak naprawa na poczekaniu, gdyż właśnie na tym bardzo zależy wielu klientom. Serwis smartfonów przyjmuje zlecenia z całego kraju. Serwis GSM sugeruje, by osoby, które nie mają czasu na przejazdy, wysyłały telefony komórkowe i smartfony do naprawy za pomocą firmy kurierskiej (koszty wysyłki w jedną stronę wynosi obecnie 19 zł). Jeśli chodzi o serwis telefonów, Kraków zachęca klientów do naprawy telefonów komórkowych w firmie, która powstała w 1997 roku. Z serwisu GSM do tej pory skorzystało wielu zadowolonych klientów. Firmę wyróżnia profesjonalna obsługa i bardzo szybka naprawa telefonów komórkowych.

Serwis telefonów dla każdego

Do serwisu telefonów zgłaszają się najczęściej osoby, które mają problem z uszkodzonym wyświetlaczem, rozbitym ekranem, z zalaniem urządzenia wodą, a także, gdy w grę wchodzi wymiana baterii i wymiana dotyku. W serwisie telefonów może być wykonana wymiana głośnika, gniazda ładowania, mikrofonu i taśm. Klienci mogą skorzystać z oryginalnych części lub mogą wybrać zamienniki. Jeśli chodzi o te ostatnie, występują w wersji ekonomicznej lub high quality. Każdy, kto zna już serwis telefonów w Krakowie, doskonale wie, że zbita szybka nie jest już tragedią. Bardzo szybki czas naprawy sprawia, że klienci nie muszą martwić się o załatwianie telefonów awaryjnych. Zadowolenie klientów jest dla serwisu GSM najważniejsze.

Ile kosztuje serwis telefonów komórkowych i smartfonów?

W serwisie klienci mogą zapoznać się z cennikiem napraw, który został opracowany według marek telefonów i smartfonów. Cennik znajduje się na stronie internetowej serwisu i jest na bieżąco aktualizowany. Dzięki temu nikt nie będzie mieć wątpliwości, ile będzie kosztować naprawa telefonu. Przykładowe ceny to:



iPhone X: wymiana tylnej obudowy / szybki iPhone-a to wydatek rzędu 199 zł plus koszt klapki (od 50 do 150 zł). Jeśli chodzi o wymianę kompletnego wyświetlacza, to zamiennik kosztuje 499 zł, regenerowany oryginał kosztuje 699 zł, a zdemontowany oryginał - 749 zł.





