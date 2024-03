Czwartek 7 marca 2024 Przegląd chronionych laptopów ze obsługą standardu MIL-STD-810

Autor: materiały partnera | 18:40 Wzmocnione laptopy to niezawodne urządzenia, którym niestraszna jest wysoka wilgotność, wahania temperatury i wibracje. Jeśli szukasz niedrogiego laptopa do pracy w ekstremalnych warunkach, sprawdź wydajne modele w naszej recenzji.

















Asus Chromebook CX1 CX1400CKA



Zwiększoną wytrzymałość zapewnia wzmocniona konstrukcja klasy wojskowej MIL-STD-810, która jest odporna na wstrząsy, upadki i wilgoć. Chromebook CX1 CX1400CKA jest napędzany 2-rdzeniowym procesorem Celeron N 4500 (Jasper Lake) 1,1 GHz, który jest wystarczająco szybki do podstawowych zadań roboczych i surfowania po Internecie. Model ten posiada 64 GB wbudowanej pamięci i 8 GB pamięci RAM do przechowywania danych. 14-calowy wyświetlacz Full HD z matową powłoką antyodblaskową odtwarza obraz w każdych warunkach oświetleniowych. Dodatkowe zalety to czytnik kart pamięci, obsługa trybu alternatywnego, dwuzakresowy moduł Wi-Fi i dobry czas pracy na baterii (do 12 godzin).



W e-Katalog - katalog towarów można porównać aktualne ceny niedrogich laptopów typu rugged. Przykładowo, cena Asus Chromebook CX1 CX1400CKA wynosi od 1 320 zł.



Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8







IdeaPad Slim 3 15AMN8 to wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego o cechach zgodnych ze standardem MIL-STD-810, kompaktowych rozmiarach i niewielkiej wadze, dzięki czemu jest poręcznym towarzyszem do pracy i nauki. Model ten bazuje na platformie AMD Mendocino. Jako „wnętrze” zastosowano wydajny procesor Ryzen 3/Ryzen 5, 8 GB pamięci RAM DDR 5 i dysk SSD o pojemności 256-512 GB. Inne zalety urządzenia to obsługa szybkiego ładowania i kamera internetowa z kurtyną.



Cena modelu w sklepach internetowych w Polsce wynosi od 1 449 do 2 649 zł.



Acer TravelMate P2 TMP 215–53



Notebooki marki Acer o zrównoważonej wydajności nadają się do większości codziennych i roboczych zadań (organizacja firmy, surfowanie po Internecie, oglądanie filmów itp.) Linia TravelMate P2 TMP215-53 jest prezentowana w odpornej na wstrząsy plastikowej obudowie. Urządzenie bazuje na procesorze Intel Core 11. generacji i jest wyposażone w wysokiej jakości ekran IPS o szerokich kątach widzenia. Z głównych zalet modelu - możliwość rozszerzenia podstawowej pamięci RAM do 32 GB i szybkie przetwarzanie ruchu dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi 6.



Cena online waha się od 2 026 zł do 2 500 zł.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.