Czwartek 14 marca 2024 Były prezes i dyrektor Intela został zatrudniony przez firmę Micron

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:59 Robert "Bob" Swan, Były prezes i dyrektor generalny firmy Intel znalazł zatrudnienie u innego amerykańskiego producenta układów scalonych. Został on mianowany członkiem rady nadzorczej firmy Micron zajmującej się produkcją pamięci. Prezes firmy Micron, Sanjay Mehrotra powiedział, że bardzo ceni sobie doświadczenie, w tym dwuletnie zarządzanie firmą Intel z ponad 110 tysiącami pracowników, i stwierdził, że to doświadczenie będzie bezcenne dla Microna w dalszym umacnianiu swojej pozycji rynkowej. Robert Swan przechodzi do Microna z firmy eBay, gdzie dotychczas pełnił rolę dyrektora finansowego.



Wcześniej przez wiele lat był natomiast dyrektorem finansowym firmy Intel, aż do czerwca 2018 roku, kiedy tymczasowo przejął obowiązki prezesa i dyrektora generalnego Intela po usunięciu ze stanowiska Briana Krzanicha.



Następnie w styczniu 2019 roku został wybrany stałym prezesem i dyrektorem generalnym Intela, ale na stanowisku utrzymał się tylko przez 2 lata, udzielając w tym czasie wielu kompromitujących wypowiedzi, jak na przykład taką, że produkcja układów scalonych nie jest już dla Intela najważniejsza, a firma może zarabiać w każdy inny sposób.

