Czwartek 14 marca 2024 AMD: Ryzen AI ma wyższą wydajność niż Intel AI Boost

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 16:31 Najnowsze laptopowe procesory Intel Core 14. generacji (nazwa kodowa Meteor Lake), oraz przeznaczone dla laptopów i desktopów procesory AMD Ryzen serii 8000 (i wcześniejsze Ryzen 7x40) to pierwsze na rynku procesory x86 jakie wyposażone zostały w dodatkową jednostkę (Neural Processing Unit) przeznaczoną do wykonywania obliczeń opartych o algorytmy sztucznej inteligencji. Chociaż na szersze zastosowanie tych jednostek dopiero przyjdzie czas (nastąpi to wraz z kolejną dużą aktualizacją systemu Windows i rozwojem zgodnego oprogramowania), to firma AMD nie postanowiła czekać, i sprawdziła wydajność swoich jednostek NPU w porównaniu do jednostek NPU zaszytych w procesorach Intela.



Producent porównał wydajność jednostek NPU procesora Ryzen 8000 z serii HawkPoint do wydajności jednostek NPU procesora Core 14. generacji (Meteor Lake) w modelach LLM, LLAMA i Mistral. Z pojedynku tego zwycięsko wychodzić ma Ryzen, który w zależności od przypadku oferuje od kilkunastu do stu procent większą wydajność, lub nawet o połowę krótszy czas wykonywania obliczeń. Szczegóły AMD prezentuje na niżej załączonych slajdach.



Na koniec dodamy, że możliwości akceleracji obliczeń za pomocą jednostek NPU marketingowcy obu firm nazwali w nieco inny sposób - u Intela mowa jest o rozwiązaniu "Intel AI Boost", a w przypadku AMD mamy nazwę "Ryzen AI".





