Czwartek 14 marca 2024 Core i9-14900KS zadebiutował, absurdalny pobór energii

Autor: Zbyszek | źródło: różne | 15:14 Intel ogłosił oficjalną premierę i sklepową dostępność swojego nowego dedykowanego dla entuzjastów procesora Core i9-14900KS. Jest to najbardziej wydajny procesor jaki został wydany dla podstawki LGA 1700, będący selekcjonowaną i wyżej taktowaną wersją Core i9-14900K. Nowy procesor ma taktowanie Turbo zwiększone z 6,0 GHz do 6,2 GHz, i maksymalne taktowanie Turbo dla wszystkich rdzeni wyższe również o 200 MHz. Cechuje się też wyższym zużyciem energii - wskaźnik TDP zwiększono ze 125W do 150W, a PL2 (Power Limit) z 253W do 320W. W praktyce według testów przy pełnym obciążeniu wszystkich rdzeni procesor przekracza tą wartość pobierają 350-370W.



Oznacza to konieczność zastosowania wydajnego chłodzenia wodnego z dużą chłodnicą (np. 360mm, trzy wentylatory). Pod względem wydajności w aplikacjach oraz obliczeniach Core i9-14900KS oferuje o średnio o 2-3 procent większą wydajność niż Core i9-14900K, i bez wątpienia jest w chwili obecnej najbardziej wydajnym na rynku procesorem konsumenckim tej klasy (jeśli nie uwzględniamy procesorów Ryzen Threadripper serii 7000 i segmentu HEDT, do którego Core i9-14900KS nie przynależy pod względem technicznym). W przypadku wydajności w grach, nadal ustępuje procesorom Ryzen 7000 z dodatkową pamięcią 3D V-Cache.



Cena Core i9-14900KS wynosi 689 USD, i jest o 100 dolarów wyższa niż standardowego Core i9-14900K. Procesor będzie dostępny w sprzedaży w ograniczonych ilościach. Dopłata 100 dolarów do standardowego Core i9-14900K może być nieistotna dla kolekcjonerów, którzy chcieliby zasilić swoją gablotę kolejnym unikatowym procesorem, jak kiedyś np. Core i9-9900KS, AMD FX-9590, Phenom II Black Edition, Core 2 Quad Extreme Edition, czy Pentium IV Extreme Edition.

