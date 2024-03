Wtorek 19 marca 2024 Architektura Nvidia Blackwell i chip B200 oficjalnie zaprezentowane

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 14:30 Nvidia oficjalnie zaprezentowała swoją nową architekturę GPU o nazwie kodowej Blackwell, oraz układ scalony B200 jaki znajdzie zastosowanie w nowych akceleratorach obliczeniowych przeznaczonych do zastosowania w serwerach. Układy graficzne z serii Blackwell będą wytwarzane w litografii TSMC 4nm, a konkretnie w procesie N4P w wersji specjalnie zoptymalizowanej dla Nvidia. W zakresie nowości przygotowanych dla kart GeForce informacje zostaną podane w późniejszym terminie, natomiast wersja serwerowa architektury Blackwell wprowadza budowę modułową, oraz nowe tryby FP6 i FP4 do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją.



Pojedynczy układ scalony B200 zawiera 208 miliardów tranzystorów i jest zbudowany z dwóch identycznych umieszczonych obok siebie chipów krzemowych, które są połączone ze sobą interfejsem o szybkości 10 TB/s. Każdy z tych chipów zawiera po 104 miliardy tranzystorów oraz 160 bloków SM z łącznie 20480 rdzeniami CUDA. Daje to łącznie 40960 rdzeni CUDA w całym procesorze, a budujące go dwa chipy współpracują łącznie z ośmioma stosami pamięci HBM3 o łącznej pojemności 192 GB/s i przepustowości 8 TB/s.



Dla porównania dotychczasowy układ krzemowy H100 (także wytwarzany w litografii 4nm) zawierał 80 miliardów tranzystorów oraz 132 bloki SM (łącznie 16896 rdzeni CUDA) i współpracował z 80 GB pamięci HBM3 o przepustowości 3,3 TB/s.



W zakresie wydajności, Nvidia mówi, że B200 zaoferuje wydajność 2,5-krotnie wyższą niż H100, a w trybie FP4 około 5-krotnie wyższą niż H100.



Wadą B200 na pewno będzie wysokie zużycie energii - z racji tego, że cały chip zawiera 2,6 razy więcej tranzystorów niż H100 a jest wytwarzany w tylko ulepszonej wersji tej samej 4nm litografii, mówi się że wersja PCIe będzie mieć wskaźnik TDP 700W, dwukrotnie wyższy niż H100 w wersji PCIe.



Początkowo Nvidia oferować będzie karty serwerowe złożone z dwóch procesorów B200 oraz jednego Grace (CPU z architekturą ARM). W późniejszym czasie do oferty dołączą serwery DGX. Dokładne parametry urządzeń obliczeniowych z chipami B200 zostaną podane podczas ich premier, prawdopodobnie w 2. kwartale tego roku.







