GPU dla kart GeForce RTX 5000 będą wytwarzane nadal w litografii 4nm

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 14:08 W drugiej połowie 2024 roku Nvidia ma wprowadzić na rynek kolejną generację kart graficznych. Będą to modele z serii GeForce RTX 5000, bazujące na architekturze o nazwie kodowej Blackwell. W sieci pojawiły się nowe informacje na temat tych kart, według których seria GeForce RTX 5000 prawdopodobnie nie przyniesie dużego wzrostu wydajności. Układy graficzne GB202, GB203, GB205 i GB206 mają być wytwarzane przez TSMC nadal w litografii 4nm, tak jak dotychczasowe chipy z serii AD stosowane w obecnych kartach GeForce RTX 4000. Zamiast litografii N4 będzie to jednak proces N4P w wersji specjalnie zoptymalizowanej dla Nvidia, nazywany 4N (skrót od "4nm Nvidia").



Z dostępnych doniesień wiadomo też, że największy chip GB202 będzie dysponował ponad 20 000 rdzeniami CUDA, oraz od 160 do 192 rdzeni RT i 128 MB pamięci L2 - jego obecny odpowiednik, czyli chip AD102 ma 18432 rdzeni CUDA oraz 144 rdzenie RT i 96 MB pamięci L2.



Nowością w serii GeForce RTX 5000 będzie zastosowanie pamięci GDDR7 - w tym przypadku Nvidia ma postawić na kostki GDDR7 o szybkości 28 Gbps, które zaoferują o 27-33 procent większą przepustowość niż pamięci GDDR6X 21 Gbps lub 22 Gbps stosowane w serii GeForce RTX 4000.



Jeżeli powyższe informacje okażą się prawdziwe, to seria GeForce RTX 5000 może pod względem technicznym przypominać serię GeForce RTX 2000, kiedy postawiono na układy graficzne o bardzo dużych powierzchniach, wytwarzane nadal w litografii 12nm (zamiast nowszej 7nm), a poszczególne modele kart oferowały o 20-30 procent wyższą wydajność od poprzedników. W takiej sytuacji tylko od kolejnej generacji kart Radeon zależy, czy Nvidia zdecyduje się na szybkie odświeżenie serii GeForce RTX 5000 w 2. połowie 2025 roku poprzez przeniesienie chipów GPU do litografii 3nm, podniesienie ich taktowania i wyposażenie kart w szybsze pamięci GDDR7 32 Gbps lub 36 Gbps.

