Wtorek 19 marca 2024 Sony: okulary PlayStation VR2 będą współpracować z komputerami

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:08 Firma Sony testuje obecnie nową wersję firmware dla swoich gogli PlayStation VR2. Nowa wersja ma umożliwić współdziałanie okularów z komputerami PC z systemem Windows. Oznacza to, że nie będzie już konieczności stosowania specjalnych sztuczek i obejść, aby zmusić PlayStation VR2 do współpracy z grami uruchamianymi w systemie Windows - dotychczas udało się to osiągać tylko w przypadku kart graficznych Radeon. Oficjalne oprogramowanie Sony powinno rozwiązać ten problem, czyli nie tylko znacznie ułatwić korzystanie z PlayStation VR2 w systemie Windows, ale dodać też obsługę kart graficznych Nvidia GeForce.



Z raportów wynika, że okulary PlayStation VR drugiej generacji nie spełniły oczekiwań sprzedażowych - ich sprzedaż była bardzo dobra w pierwszych miesiącach po premierze, ale później znacząco wyhamowała. Kierownictwo Sony miało rozważać nawet zaprzestanie produkcji i sprzedaży PlayStation VR2, ale ostatecznie zdecydowano o dodaniu możliwości ich współpracy z komputerami PC. Czy to poprawi wyniki sprzedaży tych gogli? Zdania są raczej sceptyczne - na tym rynku PlayStation VR2 będzie musiało stawić czoła dużej konkurencji.

