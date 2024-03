Wtorek 19 marca 2024 Chiny zakazują Windowsa i procesorów Intel i AMD w komputerach rządu

Autor: Zbyszek | źródło: Financial Times | 23:26 (2) Financial Times poinformował właśnie, że Chiny oficjalnie zakazały używania procesorów Intela i AMD w rządowych urządzeniach. Chińskie ministerstwo przemysłu wydało listę procesorów, systemów operacyjnych i baz danych uznanych za bezpieczne i niezawodne - stosowanie oprogramowania i sprzętu spoza tej listy w komputerach rządowych jest zakazane. Lista obejmuje oprogramowanie i sprzęt produkowany wyłącznie przez chińskie firmy, i na próżno szukać na niej procesorów Intela i AMD - są tam tylko jednostki pochodzące np. od Huawei i Loongson. Zdaniem ekspertów wprowadzony zakaz ma pobudzić rozwój oprogramowania komputerowego i procesorów produkowanych przez chińskie firmy.



Nowe przepisy zostały wprowadzone jeszcze w styczniu bez specjalnego rozgłosu. Według ekspertów jest to dalszy etap wojny technologicznej z USA - Chiny od lat dążą do budowy własnego, niezależnego ekosystemu technologicznego.



Co ciekawe przepisy uderzą nie tylko w firmy amerykańskie, ale też część chińskich producentów komputerów, dotychczas wytwarzających komputery z procesorami Intela i AMD. Odnotują one spadek sprzedaży i będą musiały przygotować nowe modele komputerów oparte wyłącznie o chińskie procesory i oprogramowanie.

x86 - pa pa (autor: Conan Barbarian | data: 25/03/24 | godz.: 19:29 )

... do końca dekady USA i zniewolone kraje dostaną dyrektywę zakazującą stosowania super wydajnych procesorów z ChRL.



ostatni akapit nie jest prawda (autor: Markizy | data: 25/03/24 | godz.: 20:01 )

chińskie firmy nie stracą tylko będą oferować inne układy, wiec sumarycznie nie można mówić o stracie. Stracą tylko firmy z usa ale mocno płakać za tym nie będą ponieważ do administracji nie trafia aż tak dużo komputerów jak do typowego Wanga oraz jego firmy lub korporacji.



Ciekawe jakie układy wybiorą dla rządu oraz o ile spadnie im wydajność w typowych zastosowaniach biurowych.



