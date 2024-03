Jaką wersję Magento wybrać w 2024 roku?

Jest rok 2018. Adobe, firma znana głównie z narzędzi do pracy kreatywnej, przejmuje wiodącą na rynku międzynarodowym platformę open source — Magento. To jedna z największych transakcji w historii przedsiębiorstwa warta aż 1,68 miliardów dolarów. Wielu właścicieli eCommerce wstrzymało oddech. Czy darmowa wersja zniknie? Dziś już wiemy, że tak się nie stało. Nadal można korzystać z licencji Open Source, jednak pojawiła się również wersja płatna — Adobe Commerce.













Magento 2 Open Source i Adobe Commerce — czym się różnią?

Od czasu pojawienia się wersji Adobe Commerce skorzystało z niej już ponad 200 000 sklepów. Nieustannie do tego grona dołączają kolejne firmy. Należy jednak zauważyć, że roczny koszt utrzymania nie jest mały i trzeba na niego przeznaczyć ok. 22 000 dolarów (uzależniony jest on od obrotów sklepu). Czy w takim razie to rozwiązanie tylko dla dużych przedsiębiorstw? Jakie są zalety wdrożenia Magento 2 Open Source, a jakie możliwości daje Adobe Commerce?

Magento 2 Open Source jest udostępniany na licencji z otwartym kodem źródłowym. Obsługuje jedną bazę danych, a regularne aktualizacje systemu zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. Możliwe jest rozbudowanie funkcjonalności przy wsparciu dewelopera, a software house, któremu postanowisz zlecić projekt, może również zaprojektować moduł odpowiadający konkretnej potrzebie. Nie ma więc kosztów utrzymania platformy, ale pojawiają się opłaty związane z developmentem.

Adobe Commerce rzeczywiście jest bardziej skoncentrowany na potrzebach większych firm. Używając go, decydujesz się na abonament, który uzależniony jest od dochodów twojego sklepu. Pozwala obsługiwać wiele danych na różnych serwerach oraz realizować model B2B. Od samego wdrożenia jest to wersja zaawansowana pod względem funkcjonalności, wyposażona również w support techniczny Adobe działający 24/7.

Jak widać, nie chodzi wyłącznie o budżet, ale o określenie konkretnych wymagań biznesowych oraz twojej strategii działania. Może się okazać, że twój projekt jest niestandardowy i funkcjonalności Adobe Commerce nie odpowiadają na twoje potrzeby. Trzeba wówczas zastanowić się, jaki będzie koszt dodatkowych opcji. Jednocześnie wersja Open Source może okazać się niewystarczająca. Dopiero dokładna analiza działalności twojego sklepu pokaże, która wersja jest dla ciebie korzystniejsza. Co jednak ważne, obie z nich posiadają wsparcie Adobe.

Jak przygotować się do wdrożenia Magento 2 Open Source lub Adobe Commerce?

Na początku warto przemyśleć swoje cele i potrzeby. Doświadczony software house może zaproponować ci wartościowe wsparcie już na tym początkowym etapie. Jak jednak znaleźć odpowiedni zespół, który zna się na rzeczy? Jeśli chcesz wdrożyć Magento, to warto wybrać Partnera Adobe. To gwarancja wiedzy technicznej i zaangażowania.









