Piątek 29 marca 2024 Pierwsze zdjecia konsol Xbox Series X All-Digital

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:39 Dzięki pracownikom studia Activision Blizzard przejętego niedawno przez Microsoft od kilku tygodni wiemy już, że jesienią 2024 roku na rynku zadebiutuje konsola Xbox Series X w tańszej wersji bez napędu optycznego. Chociaż pierwsze informacje o niej wyciekły jeszcze w 2022 roku, a Microsoft wielokrotnie zaprzeczał pracami nad taką wersją konsoli, to teraz w sieci pojawiły się jej pierwsze zdjęcia. Urządzenie niczym nie wyróżnia się od oryginały i wygląda podobnie kanciasto jak każdy Xbox Series X z tą różnicą, że na jego obudowie na próżno szukać szczeliny do włożenia płyty kompaktowej.



Według nieoficjalnych informacji odświeżona wersja Xbox Series X poza usunięciem napędu optycznego ma otrzymać też zminiaturyzowane komponenty, w tym procesor wytwarzany w nowszej litografii.



To pozwoli na obniżenie kosztów produkcji, dzięki czemu nowa wersja Xbox Series X ma być o 50-100 dolarów tańsza niż obecnie (teraz jej cena to 499 USD). Tańszy i odchudzony Xbox Series X miałby być odpowiedzią na nadchodzący debiut PlayStation 5 Pro, po której Xbox Series X ma być pozycjonowany jako tańsza alternatywa dla PlayStation 5 Pro.





