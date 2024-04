Wtorek 2 kwietnia 2024 Nowy monitor OLED 27 cali od ViewSonic

Autor: Adam | 15:43 Firma ViewSonic przedstawia swój pierwszy gamingowy monitor OLED, model XG272-2K-OLED. 27-calowy panel OLED monitora zapewnia żywe kolory i ostre kontrasty. Dzięki certyfikatowi Blur Busters Verified, monitor łączy w sobie szybką częstotliwość odświeżania 240 Hz i czas reakcji piksela do 0,01 ms, aby zapewnić wyraźny obraz i wysoką responsywną rozgrywkę. Monitor jest kompatybilny z AMD FreeSync Premium i NVIDIA G-Sync. Te technologie zapewniają skuteczne zminimalizowanie rozmycia obrazu, smużenie, rozrywanie i zacinanie. Białe wykończenie monitora jest uzupełnione konfigurowalnym podświetleniem RGB.



Dodatkowo, monitor jest wyposażony w bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, wygodnie umieszczony w podstawie, który zapewnia płynną rozgrywkę dzięki łatwej nawigacji po menu i wyborowi trybu gry. Ponadto, monitor posiada rozbudowane opcje łączności – w tym dwa porty HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C z ładowaniem 15 W oraz porty USB-A i USB-B – które gwarantują szeroką kompatybilność z komputerami PC i konsolami.



Monitor XG272-2K-OLED będzie dostępny w sprzedaży detalicznej w sugerowanej cenie 5190 PLN od połowy kwietnia 2024.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.