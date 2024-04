Wtorek 2 kwietnia 2024 Rząd USA chce, aby firmy z branży AI miały własne małe elektrownie jądrowe

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:36 Nie jest tajmenicą, że obliczenia związane z tzw. sztuczną inteligencją pochłaniają ogromne ilośći energii elektrycznej - podobnie jak dawniej wydobywanie kryptowalut za pomocą koparek zbudowanych z wielu kart graficznych. O ile jednak wydobywaniem kryptowalut trudziły się najczęściej osoby prywatne we własnych domach, to obliczenia związane z tzw. sztuczną inteligencją odbywają się głównie w serwerowniach dużych firm, takich jak na przykład Meta, Amazon, Microsoft, Google, Apple, Oracle, Tencent. Pojedynczy GPU taki jak Nvidia H100 czy AMD Mi300x pobiera prawie 1kW energii, a są one montowane w serwerowniach w liczbie kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysięcy.



W odróżnieniu od wydobywania kryptowalut pobór energii nie jest rozproszony geograficznie, ale w przypadku USA koncentruje się w kilkunastu dużych serwerowniach.



Z tego powodu Amerykański Departament Energii miał rozpocząć rozmowy z firmami takimi jak Meta, Amazon, Microsoft, Google, Apple, aby wyposażyły one swoje serwerownie we własne małe reaktory jądrowe, w celu pokrycia strat energii zużywanej przez obliczenia związane ze sztuczną inteligencją. Ma to zmniejszyć obciążenie krajowej sieci elektroenergetycznej w USA, która bez specjalnych działań za jakiś czas może nie być w stanie wytrzymać szybkiej rozbudowy centrów danych AI.



Amerykański Departament Energii zaproponował firmom zamontowanie obok swoich serwerowi reaktorów Holtec Palisades o mocy 800 MW. Dodatkową motywację dla firm stanowić ma możliwość uzyskania dofinansowania na zakup reaktora-Amerykański Departament Energii dysponuje funduszem 1,52 mld dolarów z przeznaczeniem na przyspieszenie instalacji małych reaktorów jądrowych w miejscach bardzo dużego poboru energii.





