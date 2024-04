Wtorek 2 kwietnia 2024 Zakaz przewozu rowerów elektrycznych i hulajnóg w pociągach? Czy wejdzie nowe prawo?

Autor: Adam | 15:40 Trochę offtopicowy temat, ale mieliśmy okazję przeprowadzić kilka recenzji rowerów elektrycznych, więc zasłyszane wiadomości z minionego, świątecznego weekendu trochę nas nomen omen zelektryzowały. Otóż podczas przeprawy z elektrykiem w jednym ze stołecznych pociągów zostaliśmy poinformowani przez obsługę, że niebawem ma wejść w życie zakaz przewożenia w pociągach rowerów elektrycznych oraz hulajnóg elektrycznych.



Na razie przewoźnicy takich konstrukcji są uświadamiani, że takie przepis ma się pojawić. Kiedy dokładnie ma wejść takowy przepis w życie oraz u których kolejowych przewoźników, tego jeszcze nie wiemy. Zapewne pomysł wdrożenia zakazu przewozu elektryków wiąże się z ryzykiem potencjalnego zapłonu baterii, zwłaszcza podczas doładowywania w pociągach, które coraz częściej posiadają gniazdka umożliwiające ładowanie akumulatorów.



Ciekawi jesteśmy Waszych komentarzy w tej sprawie, czy jesteście za czy przeciw takim przepisom? Czy powinien być zakaz w pełni wszelkich typów elektryków, czy może tylko ładowania w pociągach?









