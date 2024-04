Wtorek 2 kwietnia 2024 Intel ma rozważać uwolnienie licencji na architekturę x86

Autor: Zbyszek | źródło: The Register | 15:57 Architektura x86 od wielu dekad jest podstawą dla tworzenia mikroprocesorów komputerowych, oraz zgodnego z nimi oprogramowania. Została wymyślona przez Intela i dzięki szybkiemu rozwojowi opartych o nią procesorów pokonała w latach 80. i 90. inne architektury procesorowe, zostając dominującą na rynku. W ostatnim czasie procesory oparte o architekturę x86 napotykają jednak na coraz mocniejszą konkurencję ze strony procesorów ze znacznie młodszą architekturą ARM. W sieci już od kilkunastu miesięcy pojawiają się informacje, że Intel ciągle rozważa co zrobić, aby obronić x86 przed zakusami ARMa.



Krzemowy gigant coraz bardziej ma dostrzegać, że źródłem narastających problemów architektury x86 w starciu z ARMem jest zamknięcie architektury x86. Rozwojem i produkowaniem procesorów z tą architekturą zajmują się tylko dwaj producenci - Intel jako twórca x86, oraz AMD na bazie licencji udzielonej przez Intela.



Tymczasem rozwojem i produkowaniem procesorów z architekturą ARM zajmuje się coraz większa liczba różnych firm. Pozyskanie licencji na architekturę ARM było dość proste i niezbyt drogie - w efekcie tam gdzie istniała konieczność zaprojektowania autorskiego procesora, oczywistym wyborem była architektura ARM. Procesory z tą architekturą notowały szybką ekspansję w różnych zastosowaniach, a w ostatnim czasie zaczęły dobijać się także do rynku procesorów komputerowych i serwerowych.





Przez ostatnie dekady Intel odrzucał możliwość udzielenia licencji na architekturę x86 kolejnym producentom (np. Samsungowi, Qualcommowi) w obawie przed tym, żeby procesory komputerowe z architekturą x86 innych wytwórców nie konkurowały z modelami Pentium i Core od Intela.



Zdaniem ekspertów takie podejście już od co najmniej kilku lat nie jest zasadne i tylko sprawia, że architektura x86 staje się coraz bardziej osaczona przez ARMa. Uwolnienie możliwości projektowania i produkowania procesorów z architekturą x86 dla różnych firm mogłoby zwiększyć konkurencję i pobudzić rozwój takich procesorów, a także dać im szanse na konkurowanie z procesorami ARM w zastosowaniach, gdzie do tej pory architektura x86 nie była obecna.



Z dostępnych informacji wynika, że taki krok ma być od pewnego czasu analizowany przez kierownictwo Intela.





