Microsoft zaoferuje program przedłużonego wsparcia dla Windows 10

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 21:20 Wiosną ubiegłego roku Microsoft poinformował oficjalnie, że system operacyjny Windows 10 w wersji 22H2 jest ostatnią edycją tego systemu operacyjnego, i nie będzie już nadal rozwijany. Dla Windows 10 nie pojawi się już żadna nowa zbiorcza aktualizacja funkcji, lecz system będzie otrzymywać poprawki bezpieczeństwa do 24 października 2025 roku. Wtedy dla Windows 10 wygaśnie tzw. wsparcie podstawowe. Teraz Microsoft poinformował, że przygotowywany jest płatny program przedłużonego wsparcia dla Windows 10, dedykowany dla klientów korporacyjnych i biznesowych, którzy do października 2025 roku nie zdążą zmigrować swoich środowisk z Windows 10 do Windows 11.



Takie firmy i instytucje będą mógłby nadal otrzymywać poprawki bezpieczeństwa do systemów Windows 10 przez kolejne trzy lata aż do października 2028 roku, ale nie będzie to już darmowe. Plan Extended Security Updates w pierwszym roku (od listopada 2025 do października 2026) kosztował będzie 61 USD na jedną licencję Windows 10. Cena dokupienia aktualizacji bezpieczeństwa do Windows 10 na kolejny rok (od listopada 2026 do października 2027) wzrośnie dwukrotnie (do 122 USD), a w trzecim roku (od listopada 2027 do października 2028) znów dwukrotnie, do kwoty 244 USD.





