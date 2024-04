Wtorek 2 kwietnia 2024 Copilot Microsoftu zakazany dla urzędników w USA

Autor: Zbyszek | źródło: The Verge | 21:41 Kilka miesięcy temu wraz z pojawieniem się systemu Windows 11 w wersji 23H2, Microsoft udostępnił w nim nową długo zapowiadaną funkcję. Jest to Copilot, czyli wirtualny asystent (czatbot) wykorzystujący sztuczną inteligencję BingAI, który w założeniu ma pomagać użytkownikom systemu w automatyzacji wielu zadań. Od tego czasu Copilot jest integrowany z kolejnymi produktami i pojawił się np. w przeglądarce Bing jako tzw. bing czat, a Microsoft mocno reklamuje swój produkt. Tymczasem antyreklamę dla tego produktu zrobiła właśnie amerykańska Izba Reprezentantów, która wydała zakaz stosowania Copilota przez członków Kongresu oraz wszystkich pracowników biurowych Kongresu USA.



Dodano również, że Copilot zostanie usunięty i zablokowany na wszystkich urządzeniach z systemem Windows używanych przez Izbę Reprezentantów i Kongres USA. W uzasadnieniu podano, że Biuro ds. Cyberbezpieczeństwa uznało Copilota za zagrożenie dla jego użytkowników (np. manipulacją, fałszywymi informacjami), oraz zagrożenie bezpieczeństwa z powodu ryzyka wycieku danych do nieautoryzowanych usług w chmurze.



Są to kolejne złe wieści dla Microsoftu. Obecnie Copilot nie cieszy się uznaniem użytkowników, ale nie przeszkadza to Microsoftowi w dalszym dmuchaniu balonika o nazwie AI, i zapowiedziach jeszcze głębszej integracji tzw. sztucznej inteligencji z nowym wydaniem systemu Windows, jakie pojawi się w 2. połowie tego roku (wciąż nie wiadomo, czy będzie to Windows 11 2H24, czy Windows 12).





