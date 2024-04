Wtorek 2 kwietnia 2024 Tajwan: trzęsienie ziemi wstrzymało produkcję układów scalonych

Autor: Zbyszek | 23:32 W środę rano na Tajwanie doszło do najsilniejszego trzęsienia ziemi od 25 lat. Wstrząsy o magnitudzie ponad 7 stopni w skali Richtera okazały się niszczycielskie, powodując śmierć kilkudziesięciu osób oraz uszkodzenia i zawalenia wielu budynków. Pomimo że epicentrum trzęsienia miało miejsce na wschodniej stronie wyspy w słabo zaludnionym regionie, to były także mocno odczuwalne w jej pozostałej części - w znajdujących się na północy wyspy miastach Taipei i Hsinchu wstrząsy miały siłę około 5 stopni w skali Richtera, a w zlokalizowanym na południu mieście Tainan około 4 stopni. W pobliżu tych miast swoje fabryki mają m.in TSMC i Micron, produkujące układy scalone.



Obaj wytwórcy (a także mniejsze firmy jak UMC i PSMC) zostali zmuszeni do awaryjnego tymczasowego wstrzymania produkcji chipów i ewakuacji pracowników. Tam gdzie było to możliwe wznawianie produkcji rozpoczęto po około 10-12 godzinach, kilka godzin po tym gdy ustały wstrząsy wtórne.



Firma TSMC dodatkowo zapowiedziała pilną inspekcję stanu technicznego swoich fabryk, a także wstrzymała budowę nowych fabryk do czasu zakończenia przeglądu ich stanu technicznego.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.