Wtorek 2 kwietnia 2024 Nowe szczegóły techniczne na temat architektury AMD ZEN 5

Autor: Zbyszek | źródło: More Law is Dead | 23:54 W bieżącym roku AMD wprowadzi na rynek procesory wyposażone w kolejną generację rdzeni ZEN, czyli ZEN 5 i ZEN 5c. Następcy obecnych rdzeni ZEN 4 mają przynieść kolejny wzrost liczby instrukcji przetwarzanych w cyklu zegara, czyli tzw. wskaźnika IPC. W sieci właśnie pojawiły się nowe szczegóły techniczne na temat budowy rdzeni ZEN 5 i ich architektury wewnętrznej, oraz zmian zastosowanych względem obecnej architektury ZEN 4. Nowe rdzenie ZEN 5 (nazwa kodowa "Nirvana") mają mieć szybszą i szerszą jednostkę FPU - będzie ona w pełni natywnie 512-bitowa, a czas wykonywania operacji mnożenia i dodawania został skrócony z 4 cykli zegara do 3 cykli zegara, co oznacza wyższą ogólną wydajność i ponad dwukrotnie wyższą w trybie AVX-512.



Duże zmiany objęły też część stałoprzecinkową - liczba potoków wykonawczych wzrosła z 8 do 10, liczba jednostek ALU z 4 do 6, a jednostek AGU z 3 do 4. Do tego powiększone i usprawnione zostały schedulery instrukcji oraz system predykcji skoków.



Front-end z dekoderami instrukcji i pamięcią L0 na zdekodowane instrukcje będzie mógł przekazywać do jednostek wykonawczych łącznie 8 instrukcji w jednym cyklu zegara, zamiast sześciu jak w ZEN 3 i ZEN 4. W części back-end zastosowano ulepszoną pamięć L1D dla danych - jej rozmiar został zwiększony z 32 KB do 48 KB, a przepustowość została podwojona.



Do / z pamięci RAM w jednym cyklu będą mogłoby być wykonywane 4 operacje pobierania / dwie operacje zapisu danych, zamiast 3 operacji pobierania i 2 operacji zapisu danych jak w ZEN 2, ZEN 3 i ZEN 4. Powiększono też bufory BTB i DTLB, oraz usprawniony został prefetcher.





Wprowadzone zmiany są znaczące, i największe od chwili debiutu architektury ZEN 1 w 2017 roku. Jeśli wszystko poszło zgodne z planem, wzrost IPC jakie przyniosą rdzenie ZEN 5 powinien być pokaźny.













