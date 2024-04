Czwartek 11 kwietnia 2024 Pierwsze zdjęcie podstawki Intel LGA 1851

Autor: Zbyszek | źródło: ComputerBase | 20:01 Jesienią tego roku na rynku zamelduje się 15. generacja procesorów Intel Core, w postaci procesorów o nazwie kodowej Arrow Lake-S. Nowe procesory będą mieć budowę modułową, podobnie jak Ryzeny od AMD, oraz otrzymają całkowicie nowe rdzenie x86 - osiem wydajnych rdzeni Lion Cove i 16 efektywnych rdzeni Skymont. Procesory te będą obsługiwać już tylko pamięci DDR5 (a nie DDR4 lub DDR5 jak dotychczasowe procesory Intela), i będą też mieć nową podstawkę LGA 1851. W sieci właśnie pojawiło się pierwsze zdjęcie płyty głównej z gniazdem LGA 1851 - ma ono takie samo wymiary jak obecne LGA 1700 (tj 45 x 37,5mm), ale zawiera o 151 więcej styków kontaktowych z procesorem.



Płyty z gniazdem LGA 1851 otrzymają nowe chipsety z serii Intel 800 i mają obsługiwać pamięci DDR5-6400. Co ciekawe opis zamieszczony przy prezentacji płyty przez jej producenta sugeruje, że poza procesorami Core 15. generacji (Arrow Lake-S) Intel przygotowuje dla platformy LGA 1851 także desktopowe wersje obecnych laptopowych procesorów Core 14. generacji (Meteor Lake).









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.