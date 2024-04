Czwartek 11 kwietnia 2024 Karty graficzne Intel ARC 2. generacji z planowanym debiutem w listopadzie

Autor: Zbyszek | źródło: ComputerBase | 20:22 (1) Intel kończy obecnie prace nad swoimi nowymi kartami graficznymi ARC 2. generacji. Będą one oparte o architekturę XE drugiej generacji o nawie kodowej Battlemage, a układy krzemowe jakie znajdą się pod systemem chłodzenia tych kart będą wytwarzane najprawdopodobniej w litografii 4nm od TSMC. Przedstawiciele Intela brali ostatnio udział w konferencji Embedded World 2024, podczas której ogłoszono oficjalną premierę kart ARC 1. generacji w wersjach przemysłowych i dla urządzeń wbudowanych. Przedstawiciele Intela mieli nieoficjalnie zdradzić, że debiut kart graficznych ARC 2. generacji dla graczy jest obecnie planowany tuż przed Black Friday.



Tzw. czarny piątek, niezwykle popularne w USA święto promocji i zakupów przypada w tym roku 29 listopada.



Przypomnijmy, że kilkanaście dni temu pojawiły się doniesienia, że obecnie już 70 procent inżynierów działu GPU Intela pracuje nad kartami graficznymi ARC 3. generacji. Prace nad układami krzemowymi kart ARC 2. generacji miały zostać już zakończone, a pozostała część inżynierów zajmująca się jeszcze kartami ARC 2. generacji skupia się już tylko na rozwoju sterowników oraz doskonaleniu kolejnych próbek inżynierskich nowych GPU.





ciekawe (autor: Markizy | data: 11/04/24 | godz.: 21:25 )

jak się będą prezentować sterowniki na dzień premiery, jak by nie patrzeć mieli trochę czasu żeby je zbudować od nowa dla swoich kart.



