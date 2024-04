Czwartek 11 kwietnia 2024 Koniec produkcji Core i9-13900K, Core i7-13700K i Core i5-13600K

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 20:28 Intel poinformował o nadchodzącym zakończeniu produkcji procesorów Core i9-13900K, Core i7-13700K i Core i5-13600K, oraz ich pochodnych takich jak Core i9-13900KS oraz wersji KF z zablokowanym zintegrowanym GPU. Ostatnie zamówienia na wskazane procesory będą przyjmowane jeszcze tylko do 24 maja 2024 roku, a producenci gotowych komputerów lub dystrybutorzy podzespołów komputerowych którzy takie zamówienia złożą będą musieli wybrać datę dostawy nie późniejszą niż 28 czerwca tego roku. intel informuje też, że powód wycofania tych procesorów z oferty jest dość prozaiczny.



Są nim oferowane od kilku miesięcy procesory Core i9-14900KS, Core i9-14900k, Core i7-14700K i Core i5-14600K będące odświeżonym wersjami wycofywanych waśnie procesorów. Nowe modele bazują na tym samym układzie krzemowym co Core i9-13900K, i7-13700K lub i5-13600k, a różnią się od nich tylko częstotliwością Turbo zwiększoną o 200 MHz.





