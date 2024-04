Czwartek 11 kwietnia 2024 Intel prezentuje chipy Gaudi 3 dla tzw. sztucznej inteligencji

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 22:31 Kilka lat temu Intel zakupił firmy Nervana Systems i Habana Labs, będące wówczas dość młodymi firmami zajmującymi się opracowywaniem układów scalonych do celów obliczeń związanych z uczeniem maszynowym i tzw. sztuczną inteligencją. Krótko po tym porzucono dalszy rozwój chipów od Nervana Systems, i skupiono się na opracowywaniu drugiej generacji chipu Gaudi od Habana Labs. Od jego premiery minęły już ponad 2 lata, a teraz Intel pochwalił się trzecią generacją układu Gaudi. Jednostka składa się z dwóch głównych obliczeniowych chipów produkowanych przez TSMC w litografii 5nm, którym towarzyszy 8 stosów pamięci HBM2e oraz cztery mniejsze układy krzemowe łączące te pamięci z dwoma głównymi chipami.



Gaudi 3 dysponuje 128 GB pamięci HBM i według Intela oferuje od 2 do 4 razy wyższą wydajność obliczeniową i o 50 procent większą przepustowość pamięci niż poprzedni Gaudi 2.



Zdaniem Intela Gaudi 3 przewyższa swoimi możliwościami H100 od Nvidia - oferując w zależności do zastosowania do kilkudziesięciu procent wyższą wydajność oraz przeciętnie około 40 procent wyższą wydajność na wat.



Gaudi 3 będzie dostępny w 2. kwartale tego roku w postaci kart typi PCIe oraz kart serwerowych formatu OAM (open accelerator module). Zainteresowanie użyciem Gaudi 3 w swoich serwerach zapowiedziały już firmy Dell Technologies, HPE, Lenovo i Supermicro.











Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.