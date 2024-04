Czwartek 11 kwietnia 2024 Meta używa aż 350 tysięcy GPU Nvidia H100

Autor: Zbyszek | źródło: dingboard | 23:49 Wprowadzone do sprzedaży w połowie 2022 roku chipy Nvidia H100 dedykowane dla serwerów i obliczeń związanych z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją jakiś czas temu cieszyły się swego ogromną popularnością. Popyt i ilość zamówień na nie była tak duża, że już wiosną 2023 roku zamówiono wszystkie egzemplarze jakie Nvidia mogła dostarczyć do końca tamtego roku, a dla kolejnych nowych zamówień terminy dostaw określano wówczas dopiero na 2024 rok. Popyt na Nvidia H100 wyhamował dopiero w drugiej połowie 2023 roku, po premierze akceleratorów AMD Mi300X. Teraz możemy sprawdzić które firmy zamówiły i otrzymały najwięcej chipów H100.



Jak się okazuje niekwestionowanym liderem jest Meta, która używa obecnie aż 350 tysięcy GPU Nvidia H100, i kilka razy więcej niż wszystkie inne firmy razem wzięte. Dla przykłady Google ma "tylko" 26 tysięcy GPU H100, czyli kilkanaście razy mniej niż Meta.









