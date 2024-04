Czwartek 11 kwietnia 2024 Jak może działać voicebot dla call center?

Autor: materiały partnera | 20:15 Voiceboty to współcześnie praktycznie nieodłączna część środowiska call center:













Jak działają voiceboty w call center i kiedy warto je wprowadzić do swojej firmy?

pomagają zautomatyzować wiele procesów i zapewniają klientom najlepszą obsługę, jednocześnie obniżając koszty. Czy klienci są zadowoleni z voicebotów w call center? Kiedy warto wdrożyć to rozwiązanie w swojej firmie? W jaki sposób voiceboty mogą usprawnić działanie Twojej firmy? W call center najważniejsze są:

Odciążenie konsultantów

Voicebot od Apifonica może przejąć od pracowników wiele rutynowych zadań, które niepotrzebnie zajmują ich czas. Bez trudu odpowie na pytania o godziny otwarcia, dostępność produktów lub usług, lokalizację przesyłki czy typowe FAQ. Dzięki temu konsultanci skupią się na bardziej wymagających zadaniach i zapewnią klientom lepszą obsługę.

Pełna dostępość – 24/7!

Zatrudnianie pracowników dostępnych 24/7 i mówiących w wielu językach… kosztuje. A voicebot jest dostępny 24/7, co oznacza, że klienci mogą dodzwonić się do call center o każdej porze dnia i nocy!

Poprawa satysfakcji klientów

Celem wdrożenia voicebotów w call center jest usprawnienie procesu obsługi klienta i ułatwienie klientom kontaktu z firmą. Jeśli voiceboty działają dobrze, klienci są zadowoleni, a firma lepiej prosperuje.

Oszczędność kosztów

Wspomnieliśmy wyżej o tym, że voiceboty mogą pomóc firmom obniżyć koszty obsługi klienta. Zautomatyzowanie rutynowych zadań zmniejsza konieczność zatrudniania nowych konsultantów, jednocześnie obniżając czas poświęcany na odpowiadanie na podstawowe pytania.

Voicebot może zapewnić klientowi najważniejsze informacje o produktach lub usługach oferowanych przez firmę powiązaną z danym call center. A to jeszcze nie wszystko – jeśli chodzi o call center pomagające klientom w rozwiązywaniu ich problemów, to warto pamiętać, że voicebot może udzielić klientowi podstawowego wsparcia technicznego, np. w zakresie resetowania hasła, konfiguracji urządzeń, aktywowania konta i tak dalej.

Voicebot to także wsparcie w składaniu zamówień, jeśli mówimy o call center, które zajmują się przyjmowaniem zamówień na produkty i usługi od klientów. I, patrząc jeszcze szerzej, voicebot może też sprawdzić status zamówienia już złożonego albo pomóc klientowi je anulować czy zmienić dane.

Podsumujmy, na co zwrócić uwagę przy wdrażaniu voicebota w Twoim call center: Dobór odpowiedniej technologii – warto pamiętać, aby wybrać takie oprogramowanie oferujące voiceboty, które odpowiada potrzebom firmy.

Interfejs i wygoda – powinien być łatwy w obsłudze i intuicyjny dla klientów.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych Twojej firmy – voicebot musi być zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.







Źródło zdjęcia: pexels.com Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.