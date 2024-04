Środa 17 kwietnia 2024 Zdjęcia procesorów Intel Xeon 6 "Granite Rapids"

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 17:20 W drugiej połowie tego roku Intel wprowadzi na rynek całkowicie nową generację procesorów serwerowych o nazwie kodowej Granite Rapids. W odróżnieniu od dotychczasowych Xeonów Scalable 4. i 5. generacji wytwarzanych w litografii Intel 7, nowe Xeony wykorzystają całkowicie nową litografię "Intel 3" oraz nowe większe gniazdo LGA 7529 z 12-kanałowym kontrolerem pamięci DDR5. Xeony z serii Granite Rapids zaoferują do 132 wydajnych rdzeni Redwood Cove, a wskaźnik TDP najbardziej wydajnych wersji ma wynosić 500W. Trafią one na rynek pod zmienionym nazewnictwem - jako Xeon 6. Tym samym z ich nazwy zniknie słowo "Scalable" wprowadzone w 2017 roku.



Intel przedstawił zdjęcie, na którym prezentuje budowę Xeonów z serii Granite Rapids. Na fotografii widzimy trzy rdzenie krzemowe, z których każdy zawiera po 44 rdzenie Redwood Cove (następca Golden i Raptor Cove). Obok nich umieszczono dwa mniejsze układy krzemowe, które zawierają interfejsy I/O oraz łącznie 12-kanałowy kontroler pamięci DDR5.



Nowe Xeony mają konkurować z procesorami EPYC 5. generacji, które według doniesień będą dysponować 128 rdzeniami ZEN 5.











