Nieoficjalna specyfikacja konsol PlayStation 5 Pro

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:36 Nie tak dawno firma Sony wprowadziła do sprzedaży nowe, odświeżone wersje swoich konsol PlayStation 5 - mające obudowy o wymiarach zmniejszonych o około 30 procent, i wyposażone w procesor Oberon wytwarzany w litografii 5nm, zamiast 6nm jak w starszym modelu. Tym samym nieformalnie zadebiutowała konsola PlayStation 5 Slim. W przygotowaniu jest też konsola PlayStation 5 Pro o zwiększonej wydajności, której premiera jest spodziewana jesienią tego roku. Według nieoficjalnej specyfikacji tych urządzeń jaka pojawiła się w sieci konsole PlayStation 5 Pro otrzymają procesor wytwarzany w litografii N4P (4nm drugiej generacji) ze znacznie mocniejszym GPU.



Zintegrowany układ graficzny będzie oparty o architekturę RDNA 3+ i wyposażony w 60 bloków CU (3840 procesorów strumieniowych). W porównaniu do GPU z dotychczasowych wersji PlayStation 5 (2304 procesory strumieniowe, RDNA 2) nowy GPU ma oferować średnio o 45 procent wyższą wydajność w rasteryzacji, i wyraźnie wyższą po włączeniu RayTracingu. GPU będzie współpracował z 16 GB pamięci GDDR6 o szybkości zwiększonej z 14 Gbps do 18 Gbps (przepustowość 576 GB/s, zamiast 448 GB/s).



W kwestii rdzeni CPU Sony miało zdecydować się na pozostawienie rdzeni z architekturą ZEN 2, ale ich taktowanie zostanie zwiększone o 10 procent z 3,5 GHz do 3,85 GHz. Dodatkowo procesor przygotowany dla PlayStation 5 Pro otrzyma też jednostki NPU (Neural Processing Unit) o bardzo wysokiej wydajności 300 TOPS (w trybie INT8) - tj. kilkanaście razy wyższej niż oferuje jednostka NPU obecnych procesorów Ryzen serii 8000. Poza tym konsola otrzyma kodek audio ACV o taktowaniu zwiększonym o 35 procent, oraz możliwość obsługi ekranów o rozdzielczości 8K.



Specjalnie dla PlayStation 5 Pro firma Sony miała opracować autorską technikę upscalingu rozdzielczości renderowanego obrazu, i nada jej nazwę PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Nowy algorytm wykorzysta wspomniane jednostki NPU, i ma dwukrotnie zwiększać wyświetlaną rozdzielczość (np. z Full HD do 4K) praktycznie bez utraty jakości obrazu, dodając opóźnienie na poziomie około 2ms. Technologia ma nie wymagać przystosowania po stronie gry i będzie można ją włączyć w każdym tytule. Będzie też uruchamiana automatyczne w przypadku wybrania przez gracza rozdzielczości 8K.





