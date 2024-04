Środa 17 kwietnia 2024 Monitor Acer Predator Z57 o rozdzielczości 7680 x 2160 pikseli

Autor: Zbyszek | źródło: Acer | 17:51 Acer poinformował o wprowadzeniu do sprzedaży swojego nowego najbardziej zaawansowanego monitora komputerowego przeznaczonego dla graczy. Jest to model o nazwie Predator Z57 , który posiada aż 57-calową matrycę VA o rozdzielczości 7680 x 2160 pikseli (tzw. dual 4K). Panel wyposażono w zakrzywioną matrycę (promień krzywizny 1000R) w której zastosowano tzw. adaptacyjne podświetlania zbudowane z oddzielnych 2304 stref, co gwarantuje wysoki poziom czerni i bieli. Dlatego też monitor jest zgodny z VESA DisplayHDR 1000. Proporcje wynoszą 32:9, a częstotliwość odświeżania matrycy to 120 Hz, dzięki czemu monitor obsługuje AMD FreeSync Premium.



Acer informuje o odzworowaniu kolorów na poziomie 98 procent palety barw standardu DCI-P3, oraz zastosowaniu wbudowanyh głóśników stereo i przełącznika KVM. W tylnej części wyświetlacza umieszczono natomiast hub USB typi-C, oraz porty HDMI 2.1. Wadą urządzenia jest natomiast brak złącza DisplayPort 2.1 oraz cena, wynosząca 1999 USD (netto bez VAT).









