Środa 17 kwietnia 2024 APU Strix Halo - kolejne informacje o procesorach z ZEN 5

Autor: Zbyszek | źródło: Chiphell | 23:04 W bieżącym roku AMD wprowadzi na rynek procesory wyposażone w kolejną generację rdzeni ZEN, czyli ZEN 5 i ZEN 5c. Poza procesorami dla serwerów i komputerów stacjonarnych pojawią się dwa procesory dla komputerów przenośnych. Dla lekkich i energooszczędnych laptopów przewidziano monolityczne procesory APU Strix Point (4 rdzenie ZEN 5 + 8 rdzeni ZEN 5c), ale pod względem technicznym bardziej imponująco zapowiadają się APU Strix Halo. Otrzymają one 16 rdzeni ZEN 5 oraz wydajny układ graficzny z architekturą RDNA 3.5 zawierający aż 40 bloków CU (2560 procesorów strumieniowych). W sieci właśnie pojawił się schemat techniczny tych procesorów.



Będą one zbudowane z trzech połączonych ze sobą układów krzemowych. Największy z nich, czyli IOD będzie zawierał zintegrowany układ graficzny, kontroler pamięci LPDDR5X, jednostkę NPU (Neural Processing Unit), oraz kontrolery PCI-Express i inne interfejsy I/O. Będzie on wytwarzany w litografii TSMC N4P (4nm) i będzie miał powierzchnię około 200 mm2.



Obok niego umieszczone zostaną dwa chiplety CCD, każdy zawierający po 8 rdzeni ZEN 5, mające powierzchnię około 80-85 mm2 i wytwarzane w nieco bardziej zaawansowanej litografii TSMC N4X. Taktowanie rdzeni ZEN 5 ma sięgać do 5,8 GHz.



Cały APU Strix Halo będzie współpracował z pamięciami LPDDR5X-8533 w trybie 256-bitowym (4-kanałowym), a pamięć tam będzie zarówno pamięcią RAM systemu operacyjnego, jak i pamięcią graficzną dla wbudowanego GPU.









