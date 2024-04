Środa 17 kwietnia 2024 TSMC nałoży wyższe ceny na chipy produkowane poza Tajwanem

Autor: Zbyszek | źródło: Toms Hardware | 22:49 Podczas konferencji prasowej podsumowującej wyniki finansowe uzyskane przez firmę TSMC w 1. kwartale tego roku jej prezes zapowiedział nietypowe posunięcie. Otóż tajwański producent układów scalonych jeszcze w tym roku zmodyfikuje swój cennik, zwiększając ceny układów scalonych produkowanych poza Tajwanem. Będą one wyższe niż ceny takich samych układów scalonych wytarzanych w placówkach TSMC na Tajwanie. Prezes TSMC, Pan CC Wei wytłumaczył, że posunięcie to wynika z wyższych kosztów operacyjnych jakie TSMC ponosi w swoich placówkach poza Tajwane, i ma na celu utrzymanie w tym roku marży brutto TSMC na poziomie 53 procent w obliczu rosnących wydatków.



Dla przykładu w swojej fabryce w USA TSMC ponosi wyższe koszty energii elektrycznej i wyższe koszty utrzymania personelu technicznego aniżeli w fabrykach na Tajwanie. W tym celu TSMC wdroży w najbliższym czasie strategię zarządzania dysproporcjami kosztów w różnych lokalizacjach geograficznych na świecie, i na jej podstawie będzie kształtować ceny tych samych usług na różnym poziomie w zależności od tego czy będą świadczone na Tajwanie, w USA czy w przyszłości też w Niemczech.



Pierwsi analitycy podjęli się już oceny, i według nich układy scalone wytwarzane w USA mogą być droższe około 20 procent w porównaniu do takich samych chipów wychodzących z fabryk TSMC zlokalizowanych na Tajwanie.





W tym kontekście warto przytoczyć inną ciekawą informację sprzed kilkunastu miesięcy - wówczas do mediów przedostały się informacje, że kierownictwo TSMC nie jest zadowolone z pracowników rekrutowanych w USA, którzy mają wykazywać się mniejszą dyscypliną i gorszym podejściem do pracy niż ich odpowiednicy z Tajwanu, a także adaptują się do wykonywania pracy w TSMC wolniej niż zakładano. Krótko później były (i emerytowany już) prezes TSMC, Morris Chang przyznał oficjalnie, że prowadzenie fabryki układów scalonych na Tajwanie jest łatwiejsze, niż prowadzenie takiej samej placówki w Stanach Zjednoczonych.





