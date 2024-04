Środa 24 kwietnia 2024 Reklamy pojawiły się w menu Start systemu Windows 11

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:23 (1) Reklamy to nieodłączna część Internetu oraz źródło zarobku dla wielu firm. O ile reklamy na stronach internetowych są powszechnie akceptowane, to reklamy zaszyte w programach i aplikacjach nie są zbyt miło widywane przez użytkowników, a do nazwania programów które je wyświetlają można użyć określenia "adware". Tym bardziej zaskakuje najnowsze posunięcie firmy Microsoft - wydana wczoraj aktualizacja numer KB5036980 pozwala na wyświetlanie użytkownikom reklam w Menu Start. Po wgraniu tej aktualizacji, w pozycji "Rekomendowane" jedna z sześciu ikon staje się miejscem, w którym dwolny zainteresowany tym podmiot może wykupić reklamę.



Na szczęście krąg reklam jest na ten moment mocno zawężony - w miejscu tym możliwe jest reklamowanie wyłącznie oprogramowania. Ponadto producenci OEM mają możliwość wyłączenia tych reklam w systemach instalowanych na sprzedawanych komputerach i laptopach.



Po zainstalowaniu się aktualizacji numer KB5036980 można tez wyłączyć reklamy, przechodząc do Ustawień -> Prersonalizacji -> Menu Start i odznaczyć opcję "Show recommendations for tips, app promotions, and more" (w języku Polskim należy wyszukać i odznaczyć opcję "Pokazuj rekomendowane aplikacje").











Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Microsoft - M$ (autor: Conan Barbarian | data: 24/04/24 | godz.: 19:10 )

Największe korpo IT świata, większe od niedawna niż Japko, postanowiło naskrobać jeszcze trochę sianka za pomocą pier...onych reklam, które spier...ą do reszty Windowsa. Ten świat całkiem posrało, wszyscy chcą więcej i więcej, nic nie ma już znaczenia, tylko kasa i kasa. Dopiero jak kilka atomówek pierdyknie, to przyjdzie spóźnione otrzeźwienie.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.