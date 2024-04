Środa 24 kwietnia 2024 JEDEC aktualizuje specyfikację DDR5: pamięci zapobiegną wyciekom danych

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:38 Organizacja JEDEC (Joint Electronic Devices Engineering Council) zajmująca się standaryzacją pamięci poinformowała o zaktualizowaniu specyfikacji pamięci RAM typu DDR5. Nowa wersja standardu DDR5 o oznaczeniu JESD79-5C wprowadza oficjalnie prędkość referencyjną DDR5-8800, a także nową funkcję nazywaną Per-Row Activation Counting (PRAC) - w tłumaczeniu "zliczanie aktywacji na wiersz". Funkcja ma zapobiegać skutkom ataku Rowhammer na procesory (głównie Intela), i polega na zliczaniu przez kontroler modułu DDR5 liczby aktywacji pamięci DRAM z dokładnością do pojedynczej linii słów.



Dzięki temu pamięć DRAM DDR5 z dodaną funkcją PRAC będzie w stanie wykryć nadmierną i nietypową liczbę aktywacji linii słów, i ma powiadomić o tym systemy operacyjne.



Obsługa funkcji będzie musiała zostać zaimplementowana przez Microsoft w systemach Windows oraz przed twórców różnych dystrybucji Linuxa. Oczywiście wspomniana funkcja będzie też z czasem dodana przez producentów pamięci w nowych wersjach modułów DDR5.





